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"Yeterlilik belgesi olmayan ormanda ağaç işleyemeyecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 15:31 | Son Güncelleme

Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Erdem Kaplan: - "Orman köylüsünü bilinçlendirmek istiyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren mesleki yeterlilik belgesi olmayan ormanda ağaç işleyemeyecek"

Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Erdem Kaplan, orman köylüsünü bilinçlendirmek istediklerini belirterek, "Önümüzdeki yıldan itibaren Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan ormanda ağaç işleyemeyecek." dedi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanda ağaç işleyecek köylüler için "Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Sınavı" başladı.

Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği eğitmenlerince eğitime alınan köylüler, daha sonra Alaçat Mahallesi'ndeki ormanlık alanda uygulamalı olarak sınava girdi.

Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Erdem Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında olan ağaç işleme işçiliğinde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca mesleki yeterlilik belge zorunluluğu getirildiğini söyledi.

Bakanlığın, Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliğini yeterlilik belgesi vermede yetkili kurum belirlediğini anlatan Kaplan, "İlk olarak iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma, iş organizasyonuyla ilgili teorik sorular oluyor. Ardından ağaç kesme yaptırıyoruz. Her aday her orman köylüsü, bir ağaç kesiyor, boyluyor, kabuğunu soyuyor, sürükleme, yürütme ve boşaltma dediğimiz ormancılıktaki bu işlerin tamamını kapsamın bir mesleki yeterlilik belgelendirme çalışması yapıyor." dedi.

Kaplan, teorik sınavdan 60, performans sınavında da 70 puan alanların mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaya hak kazandığını dile getirdi.

Verilen belgenin uluslararası akreditasyonu da içerdiği için dünyanın her yerinde geçerli olduğunu vurgulayan Kaplan, şunları kaydetti:

"Başarılı olanların sınav ücretlerini işsizlik fonundan karşılayarak adaylara iade ediyoruz. Maalesef ormandaki iş kazalarının çoğunluğu ya ağır yaralanma ya da ölümle sonuçlanıyor. Amacımız bunları asgariye indirmek. Orman köylüsünü bilinçlendirmek istiyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren mesleki yeterlilik belgesi olmayan ormanda ağaç işleyemeyecek. Onun için hızlı bir şekilde bu sınavlara Türkiye'nin her yerinde aynı anda başladık. Sınavlar yıl sonuna kadar devam edecek."

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Ağaç işleme Erdem Kaplan Muğla Seydikemer Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği

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