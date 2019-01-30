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Yetim çocuklar ve aileleri ile buluşan Milletvekili Sofuoğlu:

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 13:14 | Son Güncelleme

Sakarya’da yetim çocuk ve aileleri ile kahvaltıda buluşan AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, “Milletvekili maaşımın çoğu kısmını her ay yetim çocuklara bağışlayacağım” dedi.Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği, ‘Yetim Dayanışma Günleri’ kapsamında Serdivan ilçesinde bulunan bir kafeteryada program düzenledi.

Sakarya’da yetim çocuk ve aileleri ile kahvaltıda buluşan AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, “Milletvekili maaşımın çoğu kısmını her ay yetim çocuklara bağışlayacağım” dedi.

Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği, ‘Yetim Dayanışma Günleri’ kapsamında Serdivan ilçesinde bulunan bir kafeteryada program düzenledi. Düzenlenen programa Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, İHH Sakarya Şube Başkanı Sebahattin Aydın, yetim çocuklar ve aileleri katıldı.

"Anadolu’da bir merhamet medeniyeti kurmuşuz"
Yapılan etkinliğin kalpleri bir birlerine yaklaştıracağını belirten Sakarya Ahmet Hamdi Valisi Nayir, “Bana bin yıllık Anadolu’daki medeniyeti bir kelime ile tarif et deseler zannediyorum ki en uygun kelimenin merhamet olduğunu düşünürüm. Biz Anadolu’da bir merhamet medeniyeti kurmuşuz. Bu medeniyet yalnızca kendi insanımıza değil bütün insanlığa, hatta bitkilere ve hayvanlara da. Bu coğrafyada bulunduğumuz süre içerisinde her başı sıkışanı kabul eden bir medeniyet merhametini yalnızca kendi milletiyle değil bütün insanlığı ile paylaşan bir medeniyet olmuş. Bugün burada gördüğümüz manzarada bu. Çok değişik yerlerden, değişik şartlardan gelen insanların aynı çatı altında, aynı kahvaltıda buluşturabilmek önemli bir meziyet. İnanıyorum ki bu kalpleri bir birlerine yaklaştıracak. Dünya’nın ihtiyaç duyduğu barışı, dayanışmayı, yardımlaşmayı sağlayacak bir ortam oluşturacak” dedi.

“Milletvekili maaşımın çoğu kısmını her ay yetim çocuklara bağışlayacağım”
Daha sonra söz alan Milletvekili maaşının çoğu kısmını her ay yetim çocuklara bağışlayacağının sözünü verdiğini ifade eden AK Parti Milletvekili Sofuoğlu ise, “Yetim çocuklar ile alakalı bana ne zaman davet gelse ya da ne zaman bir program yapılacak olsa ben elimden geldiği kadarıyla hep katılmaya, destek olmaya çalışıyorum. Ben her zaman onlarla beraber olmaya çalışıyorum. Kimi zaman geliyor çocuklarla birlikte motosiklet kullanıyoruz, kimi zaman onlara farklı konularda destek olmaya çalışıyoruz. Bu benim vekilliğim ile alakalı bir şey değil, şahsım ile alakalı olan bir şey. Ben sporculuk dönemimde de bu birlik ve beraberlikle elimden geldiğince destek olmaya çalıştım. Hatta az öncede bir söz verdim, Sakarya şehrimizde yetim çocuklarla alakalı belli giderler var, milletvekili maaşımın da çoğu kısmını her ay yetim çocuklara gitsin diye söz verdim. Benim ailemde de bir yetim var özellikle Peygamber Efendimiz’den ötürü çok ilgiliyiz. Elimden ne kadar destek geliyorsa bende destek olmaya çalışıyorum” diye konuştu.

Yetim çocuklar ve aileleri ile buluşan Milletvekili Sofuoğlu:

Yetim çocuklar ve aileleri ile buluşan Milletvekili Sofuoğlu:

Yetim çocuklar ve aileleri ile buluşan Milletvekili Sofuoğlu:

Yetim çocuklar ve aileleri ile buluşan Milletvekili Sofuoğlu:

Yetim çocuklar ve aileleri ile buluşan Milletvekili Sofuoğlu:

Yetim çocuklar ve aileleri ile buluşan Milletvekili Sofuoğlu:

Yetim çocuklar ve aileleri ile buluşan Milletvekili Sofuoğlu:

Yetim çocuklar ve aileleri ile buluşan Milletvekili Sofuoğlu:

Yetim çocuklar ve aileleri ile buluşan Milletvekili Sofuoğlu:

Yetim çocuklar ve aileleri ile buluşan Milletvekili Sofuoğlu:

Yetim çocuklar ve aileleri ile buluşan Milletvekili Sofuoğlu:

Yetim çocuklar ve aileleri ile buluşan Milletvekili Sofuoğlu:

Yetim çocuklar ve aileleri ile buluşan Milletvekili Sofuoğlu:
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