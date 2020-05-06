'Yevmiye' için taşlı-sopalı ve bıçaklı meydan muharebesi: 4 kişi yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı

Olay saat 16.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi Asma Sokak’ta meydana geldi. Bursa ovasındaki sebze meyve bahçelerinde tarım işçisi olarak çalışan kişiler günlük yevmiyelerini alamadıkları gerekçesiyle tarla sahibinin bulunduğu iş yerini bastılar.

Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı sıcak dakikaların yaşandığı olayda 3 kişi bıçakla yaralandı. Polis ekipleri yaralıları hemen hastaneye sevk etti, olaylara karışan bir grubu gözaltına aldı.

TARLA SAHİBİNİN YAKINLARI DA TARIM İŞÇİLERİNİN EVİNİ BASTI

Olayı haber alan tarla sahibi yakınları ise günlük tarım işçilerinin evini bastı. Buradaki arbede de ise bir kişi bıçakla yaralandı.

Koronavirüs tedbirlerinin alınmadığı, maske kullanmayan şahısların sosyal mesafeye de dikkat etmediği sıcak anlar saniye saniye görüntülendi.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri iki gruptan da 10 kişiyi gözaltına alırken, yaralı iki gruptaki kişiler farklı farklı hastanelerde tedavi altına alındı.

(İHA)

