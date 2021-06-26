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Yılan zannedilip öldürülüyor: Kör yılan da denilen oluklu kertenkeleyi öldürmeyin

26.06.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te görülen ve vatandaşların büyük panik yaşatan oluklu kertenkele, yılan zannedilerek öldürüldü. Kör yılan olarak da bilinen kertenkelenin öldürülmemesine dikkat çeken yetkililer, doğal denge için bu hayvanların yaşaması gerektiğine dikkat çekiyor.

Yılan zannedilip öldürülüyor: Kör yılan da denilen oluklu kertenkeleyi öldürmeyin

Bilecik'te bir sokak arasında görülen, halk arasında 'kör yılan' olarak tanınan oluklu kertenkele vatandaşlar tarafından yılan zannedilerek öldürüldü. Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde görüntülenen oluklu kertenkele, yılana benzediği için, insanlar tarafından öldürülüyor.

BAZI ÖZELLİKLERİYLE YILANLARDAN HEMEN AYIRT EDİLEBİLİYOR

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, oluklu kertenkeleyi yılandan ayıran özellikleri ise daha yavaş hareket etmesi, göz kapaklarının ve başlarının hemen yan tarafında oldukça belirgin kulak açıklıklarının bulunması ile yılanlardan ayrıldığını söyledi.

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''ÖLDÜRMEYİN''

Halk arasında 'kör yılan' olarak tanınan oluklu kertenkelenin insanlar için zararsız olduğu belirten Avcı, doğaseverler, oluklu kertenkelelerin ekosisteme faydası olduğunu belirterek, öldürülmemesi yönünde uyarıda bulunarak sözlerine şöyle devam etti: Havaların ısınmaya başladığı bugünlerde Bilecik çevresinde sıkça görülen oluklu kertenkeleler zararsızdır. Oluklu kertenkeleler, doğal alanlarının yanı sıra sitelerin ve apartmanların arasında kalan arazilerde görülebiliyor. Doğada önemli yararı bulunan canlılardır. Çekirge, salyangoz, böceklerle beslenen; bazen fare, küçük boylu kertenkele ve kuş yavrularını da yiyen oluklu kertenkeleler, ne yazık ki yılan sanılarak bilinçsiz kişilerce öldürülmektedir. Doğal denge için çok önemli olan, zehirli olmayan ve insanlara hiçbir zararı bulunmayan bu canlı türü öldürülmemelidir.

(İHA)

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