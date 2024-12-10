Yılbaşı ağacını süslemek isterken karşılaştığı manzara şaşkına çevirdi! Viral olan görüntüler: "Gerçekten midem bulandı"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta 'empease7' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Em Pease isimli bir kadın yeni yıl süslerini depodan çıkardığını ve çoğunda "tuhaf bir çıngırdama sesi" olduğunu fark ettiğini açıkladı. Seslerinin kaynağını merak etti ve evinin dışında süslerinden birini sopa yardımıyla kırdı.

YÜZLERCESİ İÇİNDEN ÇIKTI

Pease'nin süsü kırmasıyla birlikte içinden yüzlerce böcek bir anda çıktı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten midem bulandı. Yeni fobi yüklendi" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Lütfen biri bana bunun yapay zeka olduğunu söylesin." yorumunu yaptı.