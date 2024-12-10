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  4. Yılbaşı ağacını süslemek isterken karşılaştığı manzara şaşkına çevirdi! Viral olan görüntüler: "Gerçekten midem bulandı"

Yılbaşı ağacını süslemek isterken karşılaştığı manzara şaşkına çevirdi! Viral olan görüntüler: "Gerçekten midem bulandı"

10.12.2024 14:36
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
10.12.2024 14:36
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2024 yılının sonuna doğru gelirken birçok insan Noel ağaçlarını süslemek için tavan aralarından süslerini çıkartmaya hazırlanıyor. Ancak bir TikTok kullanıcısının yeni yıl süsleriyle sevinci daha önce içi boş olan süs eşyalarının içindeki binlerce böceğin çıkardığı takırtı sesini keşfettiğinde kısa sürede söndü. Süslerin kırılıp içinden yüzlerce böcek çıktığı anları kaydederek sosyal medyadan paylaşınca kısa sürede viral oldu.

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta 'empease7' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Em Pease isimli bir kadın yeni yıl süslerini depodan çıkardığını ve çoğunda "tuhaf bir çıngırdama sesi" olduğunu fark ettiğini açıkladı. Seslerinin kaynağını merak etti ve evinin dışında süslerinden birini sopa yardımıyla kırdı.

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YÜZLERCESİ İÇİNDEN ÇIKTI

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Pease'nin süsü kırmasıyla birlikte içinden yüzlerce böcek bir anda çıktı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten midem bulandı. Yeni fobi yüklendi" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Lütfen biri bana bunun yapay zeka olduğunu söylesin." yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok yılbaşı ağacı
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