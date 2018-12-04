Yılbaşı hazırlıkları başladı! Moskova rengarenk

Aralık ayının gelmesiyle şehrin sokak ve meydanlarındaki Noel ağaçları, yılbaşı süsleri, buz pistleri, Noel panayırları ve rengarenk ışıklandırmalarla kaplandığı Moskova'da ortaya çıkan görüntüler...

Moskova'nın merkezinde bulunan Kızıl Meydan'daki görkemli ışıklandırmalar, Noel panayırı ve yılbaşını yansıtan sanat objeleri büyülü bir atmosfer yaratıyor.

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Yılbaşı heyecanı yalnızca sokaklarda değil, ofis ve çeşitli dükkanlarda da renkli görüntüler ortaya çıkmasını sağlıyor.