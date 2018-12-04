Yılbaşı hazırlıkları başladı! Moskova rengarenk

Aralık ayının gelmesiyle şehrin sokak ve meydanlarındaki Noel ağaçları, yılbaşı süsleri, buz pistleri, Noel panayırları ve rengarenk ışıklandırmalarla kaplandığı Moskova'da ortaya çıkan görüntüler...
Moskova yeni yıla hazır
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Moskova'nın merkezinde bulunan Kızıl Meydan'daki görkemli ışıklandırmalar, Noel panayırı ve yılbaşını yansıtan sanat objeleri büyülü bir atmosfer yaratıyor.
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Kızıl Meydan'daki ünlü GUM alışveriş merkezinin vitrinleri şimdiden Noel süsleriyle donatıldı.
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Yılbaşı heyecanı yalnızca sokaklarda değil, ofis ve çeşitli dükkanlarda da renkli görüntüler ortaya çıkmasını sağlıyor.
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Moskova’nın kalbi Kızıl Meydan'da yılbaşı ve Noel öncesi kapılarını açan renkli bir noel panayırı kapsamında kurulan dönme dolap.
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Şehirde baktığınız her noktada yılbaşının gelişini hissetmeniz mümkün.
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Sokakları, caddeleri süsleyen göz kamaştırıcı süslere kendinizi kaptırmamanız imkansız.
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İşte şehrin en çok ziyaret edilen avm'lerinden birinde kurulan dev yılbaşı ağacı. (AA)
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