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Yılbaşı hediyelerinizi kendiniz yapmaya ne dersiniz? Hem maliyeti düşük hem el yapımı yılbaşı hediye fikirleri

23.02.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yılbaşında, yeni gelen yılın bir önceki yıldan daha iyi geçmesi için evrene dilekler yollanır. Saat tam 00:00 olduğunda tüm sevdiklerinizle beraber yeni yılın coşkusu doyasıya kutlanır. Hep bir arada olduğunuz bu yılbaşı etkinliklerinde, sevdikleriniz için minik hediyeler ve sürprizler hazırlamak istersiniz. Peki bu hediyeleri evde kendiniz hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz?

Yılbaşı hediyelerinizi kendiniz yapmaya ne dersiniz? Hem maliyeti düşük hem el yapımı yılbaşı hediye fikirleri

Yılbaşı hazırlıkları yaparken herkesi tatlı bir telaş sarar. Kimi güzel bir yılbaşı sofrası hazırlamakla uğraşırken kimi sevdiklerine hediye alma telaşı içinde olur. Rengarenk yılbaşı konseptleriyle süslenen mağazalarsa sizleri cezbeder. Ancak evde yapacağınız hediyeleri hem daha ucuza mal edebilirsiniz hem el emeğinizle sevdiklerinizin kalplerini ısıtırsınız. Gelin, sevdiklerinize armağan edebileceğiniz el yapımı hediyeleri birlikte inceleyelim.

YILBAŞI TEMALI VAZOLAR TASARLAYIN

Evinizde kullanmadığınız cam kavanozlardan rengarenk vazolar yapabilirsiniz.

  • Cam kavanozu, içi gözükmeyecek şekilde tutkal ya da silikon ile kaplayın.

  • Yapıştırıcınız kurumadan önce üzerine toz şeker ya da minik kristal parçaları serperek kavanozu kaplayıp kurumaya bırakın.

  • Kuruyan kavanozun ağız kısmına hasır iplerden yaptığınız kurdeleyi yapıştırın.

  • Kurdelenin ön kısmına, yılbaşı havasını yansıtan kırmızı ya da yeşil tonlarında çiçek desenleri ekleyin.

  • Kavanozun içine ister kuru bitki ister canlı çiçek koyarak sevdiklerinize hediye edin.

KAPI PASPASINDAN ŞIK BİR ALTLIK YAPIN

Kullanmadığınız kapı paspasından tabak ve süs eşyası altlığı yapmak mümkün. Hazırlanan altlık yemek masası veya televizyon ünitesi üstünde, dekoratif amaçlı kullanılabilir. Üzerine tabak, vazo ya da bir çerçeve koyulabilir.

  • Kullanmadığınız eski bir paspası istediğiniz boyutta kesin.

  • Tutkal yardımıyla benzer boyuttaki çakıl taşlarını, paspası tamamen kaplayacak şekilde yapıştırın ve kurumaya bırakın.

SADE VE ŞIK KİTAP AYRAÇLARI HAZIRLAYIN

Birkaç basit malzeme ile sevdikleriniz için şık kitap ayraçları tasarlayabilirsiniz.

  • Siyah ya da farklı bir renk keçeyi kalp şeklinde kesin.

  • Biraz daha kalın olması için iki kalp şeklindeki keçe kumaşı tutkal yardımıyla yapıştırın.

  • Kuruduktan sonra üzerine iğne yardımıyla yılbaşı temalı figürler dikin.

  • Satın aldığınız bir kitabın içine minik bir not ile bu hediyeyi iliştirin.


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