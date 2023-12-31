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  4. Yılbaşı konuşmasında Danimarkalılara açıkladı! Kraliçe tahtı oğluna bıraktı

Yılbaşı konuşmasında Danimarkalılara açıkladı! Kraliçe tahtı oğluna bıraktı

31.12.2023 21:33 | Son Güncelleme:
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Danimarkalılar yeni yılı kutlarken, 52 yıldır tahtta bulunan Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe'in açıklamasıyla büyük şaşkınlık yaşadı. Kraliçe 2. Margrethe yeni yıl konuşmasının sonunda tahttan çekildiğini ve oğlu Veliaht Prens Frederik'in kral olacağını açıkladı.

Yılbaşı konuşmasında Danimarkalılara açıkladı! Kraliçe tahtı oğluna bıraktı

Danimarka Kraliçesi Margrethe II, gerçekleştirdiği yeni yıl konuşmasını sürpriz bir şekilde sonlandırdı. 52 yıldır tahtta bulunan Kraliçe Margrethe II, tahtı en büyük oğlu Veliaht Prens Frederik’e bıraktığını açıkladı.

"TAHTI OĞLUMA BIRAKIYORUM"

Tahta çıkışının 52. yıl dönümü olan 14 Ocak’ta tahtın yeni sahibinin görevi devralacağını kaydeden 83 yaşındaki Margrethe II, “Şimdi doğru zaman olduğuna karar verdim. 14 Ocak 2024 tarihinde Danimarka kraliçeliğinden istifa edeceğim. Tahtı oğlum Veliaht Prens Frederik'e bırakıyorum" dedi.

Margrethe II, 1952 yılında babası Kral IX Frederik'in ölümünün ardından tahta geçerek, Danimarka tarihinin en uzun süre görev yapan hükümdarı oldu. (İHA)

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