Yılbaşı Milli Piyango bileti ne kadar? 2023 yılbaşı özel çekilişi için Milli Piyango tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları!

Yılbaşı Milli Piyango bilet fiyatı, 200 milyon TL’lik büyük ödülle yeni bir hayat kurma hayali kuran kişiler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 31 Aralık gecesi için geri sayım sürüyor. Bu sebeple birçok kişi araştırmalarına hız verdi. Peki, yılbaşı Milli Piyango bileti ne kadar? İşte Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları...

YILBAŞI MİLLİ PYANGO BİLETİ NE KADAR?

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi için satışa çıkarılan bilet fiyatları açıklandı.

İşte Milli piyango bilet fiyatları:

Milli Piyango tam bilet 200 lira,

Milli Piyango yarım bilet 100 lira,

Milli Piyango çeyrek bileti ise 50 lira.

2023 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Milli piyango yılbaşı ikramiyesi 200 milyon TL olarak açıklandı.

Yılbaşı çekilişi 31 Aralık Cumartesi günü yapılacak.

