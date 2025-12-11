KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Yılbaşı partisi için sana özel kombin hazırlıyoruz!

Yılbaşında ne giyeceğini bilmeyenler buraya! Sen soruları yanıtla biz de yılbaşı partisi için sana özel kombin hazırlayalım. Hazırsan hadi bakalım başlıyoruz!

Yılbaşı partisi için sana özel kombin hazırlıyoruz!

Bu yılbaşında ne giyeceksin hiç düşündün mü? Düşünmediysen de hiç merak etme, bu yüzden bu testteki sorulara en içten şekilde yanıt ver sonunda da sana özel kombini öğren. Hazırsan hadi bakalım başlıyoruz!

Yılbaşı partisi için sana özel kombin hazırlıyoruz!

1/8

Öncelikle partiye giderken senin önceliğin ne?

Öncelikle partiye giderken senin önceliğin ne?
Parlak ve dikkat çekici olmak
Şık ve sofistike görünmek
Rahat ama tarz sahibi olmak
Eğlenceli bir hava yaratmak
2/8

Peki bu renk paletlerinden hangisini tercih edersin?

3/8

Peki günlük hayatta ne tarz ayakkabı giyiyorsun?

Peki günlük hayatta ne tarz ayakkabı giyiyorsun?
Bot
Stiletto
Sneakers
Loafer
4/8

Yılbaşı partisi için bir konsept var...

Yılbaşı partisi için bir konsept var...
En önemli şeydir konsepte uyumlu olmalıyım!
Önemli ama sadelikten ödün vermem.
Önemli değil, rahat ve tarz olmak yeter.
Farklı ve eğlenceli detaylar konseptle uyumlu olmalı bence.
5/8

Peki yeni yıl için bir aksesuar seçer misin?

6/8

Peki senin tarzını en iyi tanımlayan ifade hangisi?

Peki senin tarzını en iyi tanımlayan ifade hangisi?
Eğlenceli ve farklı
Dikkat çekici ve enerjik
Zarif ve sofistike
Rahat ve doğal
7/8

Kombinlerinde hangi dokular seni çekiyor?

Kombinlerinde hangi dokular seni çekiyor?
Parlak ve göz alıcı
Düz ve kaliteli kumaşlar
Rahat ve yumuşak
Özgün ve farklı dokular
8/8

Peki genellikle hangi kesimi tercih edersin?

Peki genellikle hangi kesimi tercih edersin?
Klasik ve düzgün kesimler
Gösterişli ve vücut hatlarını ön plana çıkaran
Sıradışı ve retro kesimler
Rahat ve bol veya oversize
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kombin Philips Yaşam Kategorisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.