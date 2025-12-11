Bu yılbaşında ne giyeceksin hiç düşündün mü? Düşünmediysen de hiç merak etme, bu yüzden bu testteki sorulara en içten şekilde yanıt ver sonunda da sana özel kombini öğren. Hazırsan hadi bakalım başlıyoruz!

Yılbaşı partisi için sana özel kombin hazırlıyoruz! 1/8 Öncelikle partiye giderken senin önceliğin ne? Parlak ve dikkat çekici olmak Şık ve sofistike görünmek Rahat ama tarz sahibi olmak Eğlenceli bir hava yaratmak 2/8 Peki bu renk paletlerinden hangisini tercih edersin? 3/8 Peki günlük hayatta ne tarz ayakkabı giyiyorsun? Bot Stiletto Sneakers Loafer 4/8 Yılbaşı partisi için bir konsept var... En önemli şeydir konsepte uyumlu olmalıyım! Önemli ama sadelikten ödün vermem. Önemli değil, rahat ve tarz olmak yeter. Farklı ve eğlenceli detaylar konseptle uyumlu olmalı bence. 5/8 Peki yeni yıl için bir aksesuar seçer misin? 6/8 Peki senin tarzını en iyi tanımlayan ifade hangisi? Eğlenceli ve farklı Dikkat çekici ve enerjik Zarif ve sofistike Rahat ve doğal 7/8 Kombinlerinde hangi dokular seni çekiyor? Parlak ve göz alıcı Düz ve kaliteli kumaşlar Rahat ve yumuşak Özgün ve farklı dokular 8/8 Peki genellikle hangi kesimi tercih edersin? Klasik ve düzgün kesimler Gösterişli ve vücut hatlarını ön plana çıkaran Sıradışı ve retro kesimler Rahat ve bol veya oversize