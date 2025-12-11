Yılbaşı partisi için sana özel kombin hazırlıyoruz!

Bu yılbaşında ne giyeceksin hiç düşündün mü? Düşünmediysen de hiç merak etme, bu yüzden bu testteki sorulara en içten şekilde yanıt ver sonunda da sana özel kombini öğren. Hazırsan hadi bakalım başlıyoruz!
1/8
Öncelikle partiye giderken senin önceliğin ne?
Parlak ve dikkat çekici olmak
Şık ve sofistike görünmek
Rahat ama tarz sahibi olmak
Eğlenceli bir hava yaratmak
2/8
Peki bu renk paletlerinden hangisini tercih edersin?
3/8
Peki günlük hayatta ne tarz ayakkabı giyiyorsun?
4/8
Yılbaşı partisi için bir konsept var...
En önemli şeydir konsepte uyumlu olmalıyım!
Önemli ama sadelikten ödün vermem.
Önemli değil, rahat ve tarz olmak yeter.
Farklı ve eğlenceli detaylar konseptle uyumlu olmalı bence.
5/8
Peki yeni yıl için bir aksesuar seçer misin?
6/8
Peki senin tarzını en iyi tanımlayan ifade hangisi?
7/8
Kombinlerinde hangi dokular seni çekiyor?
8/8
Peki genellikle hangi kesimi tercih edersin?
Klasik ve düzgün kesimler
Gösterişli ve vücut hatlarını ön plana çıkaran
Sıradışı ve retro kesimler
Rahat ve bol veya oversize