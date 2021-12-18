Yılbaşında kendini de ödüllendirmek ve şımartmak isteyenlere özel, mis kokulu vücut&cilt bakımı setleri

Yılbaşı yaklaştığında sevdiklerimizi mutlu etmek için hediye telaşına düşüyoruz. Sevdiklerimizi mutlu etmek güzel ancak kendimizi ödüllendirmek de bir o kadar önemli. Özellikle kış aylarında vücudumuzun ve cildimizin bakımını destekleyecek ürünlere çok ihtiyaç duyuyoruz. Yeni yıla girerken kendinize hediye alabileceğiniz en iyi vücut ve cilt bakımı setlerini sizin için inceledik. Gelin, bu listeyi hep birlikte inceleyelim.

1. Karma ciltler için harika bir set: Shiseido Waso

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Cilt bakımı ve kozmetik dendiğinde akla ilk gelen markalardan biri olan Shiseido'nun karma ciltler için tasarladığı başlangıç seti, etkili bir bakım sunuyor. Hava kirliliği, yoğun iş temposu ve stres gibi çevresel faktörlerin neden olduğu etkilerle savaşıyor. Temel cilt bakımı rutininin üç adımı için üç farklı ürün bulunan setin içerisinde bir adet hızlı nazik temizleyici, bir adet tazeleyici losyon ve bir adet şeffaf mega nemlendirici krem yer alıyor.

Shiseido'nun hem avantajlı hem kullanışlı setini incelemek için buraya tıklamanız yeterli.

2. Bir setle temel bakım rutini oluşturmak mümkün

Yeni yıla girerken temel cilt bakım rutini oluşturabileceğiniz bir setle kendinizi ödüllendirebilirsiniz. Cilt bakımı dendiğinde akla ilk gelen markalardan biri olan Clinique'in temel bakım seti, sizin için harika bir seçenek olabilir. Üçlü cilt bakımı setiyle hem cildinizi derinlemesine temizleyebilir hem cilt bariyerinizi güçlendirebilirsiniz. Hassas bakım sağlayan setin içerisinde bir adet yüz temizleme jeli, bir adet arındırıcı ve bir adet nemlendirici losyon mevcut.

Clinique markasının sebum dengesi de sağlayan üçlü cilt bakımı setini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

3. Mis gibi Hindistan cevizi kokusuyla kendinizi şımartabilirsiniz

Doğal içerikleriyle adından sıkça söz ettiren The Body Shop markasının mis gibi Hindistan cevizi kokan seti, tam size göre bir hediye alternatifi. Üç farklı ürünün yer aldığı set, çantasıyla birlikte geliyor. Setin içerisinde organik saf Hindistan cevizi yağından üretilen temizleyici duş kremi, markanın efsaneleşmiş Hindistan cevizi içerikli nemlendirme sağlayan body butter ve her yere yanınızda taşıyabileceğiniz çanta boy bir el kremi de bulunuyor.

The Body Shop markasının mis gibi Hindistan cevizi kokan cilt bakım setini incelemek için buraya tıklayın.

4. Kış mevsiminde bile mis gibi çilek kokusu sizi bekliyor

Vücut bakımınız için ihtiyaç duyduğunuz tüm ürünlerin yer aldığı bir takım isterseniz Mara Kozmetik markasının çilek kokulu setini tercih edebilirsiniz. Setin içerisinde yoğun nem sağlayan body butter ürününün yanı sıra duş jeli, vücut yağı, aloe vera ve hyalüronik asit içeren vücut spreyi ve değerli yağlardan üretilen vücut peelingi mevcut. Mis kokulu setle yeni yıla neme doymuş bir ciltle girebilirsiniz.

Tüm vücut bakımınızı yapabileceğiniz çilek kokulu bir hediyeyle kendinizi şımartmak isterseniz Mara Kozmetik'in vücut bakım setini buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

5. Gül sevenler için harika bir set...

Yeni yılda cildinizi temizleyen, nemlendiren ve mis gibi kokmanızı sağlayan bir sete ne dersiniz?. Cilt bakımı kategorisinin önde gelen markalarından Caudalie'nin taze çiçek aromalı vücut bakım seti, sizin için harika bir alternatif olabilir. Üç üründen oluşan setin içerisinde bir adet duş jelinin yanı sıra bir adet vücut losyonu ve bir adet gül kokulu parfüm mevcut. Hafif dokusuyla ciltte ferah bir his bırakan set, cildin doğal PH dengesiyle de uyumlu.

Besleyici üzüm yağı ve antioksidan içeren Caudalie'nin üçlü setini buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

6. Mis gibi vanilya kokan bir sete kim "Hayır" diyebilir?

Mara Kozmetik'in bal ve vanilya aromalı setiyle hem vücut bakımınızı sağlayabilir hem mis gibi kokabilirsiniz. Toplam beş üründen oluşan setin içerisinde bir adet aloe vera ve hyalüronik asit içeren nem bombası vücut spreyi, bir adet yoğun nemlendirici etkili body butter, bir adet ballı vanilyalı duş jeli ve bir adet bal ve vanilyanın yanı sıra değerli yağlar içeren vücut peelingi bulunuyor. Komple vücut bakımı sağlayan set, kalıcı kokusuyla gün boyu size eşlik ediyor.

Mara Kozmetik markasının vanilya kokan setini sepete eklemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

7. Yaşlanma karşıtı ürünleri tercih edenlere Estée Lauder

Yeni yıla girerken kendinizi cilt bakımı setiyle şımartmak isterseniz yaşlanma karşıtı ürünleriyle adından söz ettiren Estée Lauder markasının dörtlü setini tercih edebilirsiniz. Setin içerisinde markanın efsaneleşmiş Advanced Night Repair serumunun 50 ml'lik şişesinin yanı sıra bir adet 5 ml boyutunda aynı serinin yoğun nem veren göz kremi, Revitalizing Supreme serisinden bir adet 15 ml'lik nemlendirici krem ve bir adet de 30 ml'lik yüz temizleme köpüğü mevcut.

Estée Lauder markasının cilt bakımının dört adımını tamamlamanıza yardımcı olacak setini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

8. Yeni yılda Caudalie ile lekelere veda edebilirsiniz

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Yeni yıla girerken cilt lekelerinden kurtulmanıza yardımcı olacak bir set almaya ne dersiniz? Cilt bakımının önde gelen markalarından Caudalie'nin Vinoperfect bakım seti, sizin için en iyi tercihler arasında yer alıyor. Markanın üç üründen oluşan leke karşıtı bakım setinin içerisinde bir adet 30 ml'lik cilt nemlendirici serumun yanı sıra bir adet 50 ml'lik cilt aydınlatıcı esans ve bir adet 15 ml'lik leke karşıtı nemlendirici bulunuyor. Hassas ciltler dahil tüm cilt tiplerinin uygulayabileceği ürün, aydınlık ve eşit ton görünümü sağlıyor.

Caudalie markasının leke karşıtı bakım setini satın almak için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

9. Siyah nokta ve gözenek probleminizi yeni yıla taşımayın

Siyah nokta, sebum dengesizliği ve geniş gözenek sorunlarından yakınıyorsanız ve yeni yılda bu problemlere tamamen veda etmek istiyorsanız The Purest Solutions markasının cilt bakım setine göz atabilirsiniz. Setin içerisinde yer alan 200 ml'lik toniği ile cildinizi yağ ve makyaj kalıntılarından nazikçe arındırabilir, AHA facial peeling ile ölü derilerden tamamen kurtulabilir ve hyalüronik asit serumuyla cildinizi neme doyurabilirsiniz. Üstelik ürün, cilt tonu eşitsizliği problemi yaşayanlar için de uygun.

Cildi yenileyerek sebum dengesini de koruyan The Purest Solutions markasının üçlü setini satın almak için buraya tıklayın.

10. Mavi ışık koruması için Thalia Natural Beauty Bluelite



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Gün boyu bilgisayar ve telefon karşısında saatler geçiriyoruz. Bu nedenle cihazların yaydığı mavi ışığa uzun süre maruz kalıyoruz. Thalia Natural Beauty Bluelit, mavi ışığa bağlı oluşan erken yaşlanma belirtileriyle savaşıyor. UVA ve UVB gibi zararlı ışınlarla mücadele eden ürün, cilt üzerinde yarı örtücü bir tabaka oluşturuyor. Hayvansal yağ, paraben ve parafin gibi sağlığa zararlı maddeleri içermiyor. Set, yüz kremi ve göz çevresi serumundan oluşuyor.

Siz de cildinize bir iyilik yapıp mavi ışıktan korumak istiyorsanız Tahlia Natural Beauty Bluelit'i buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.



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