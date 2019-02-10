Yıldırım: bu mübarek şehre borcum var

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL (DHA)-TBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ve 148 meslek odası temsilcileriyle bir araya geldi.

"İSTANBUL TÜRKİYE'NİN LOKOMOTİFİ VE TÜRKİYE'NİN KALBİ"

Bakırköy'de bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Yıldırım, "İstanbul eğer tek başına ülke olsaydı Avrupa'nın 13. Dünyanın 41. Ülkesi olurdu. Türkiye ekonomisinin yüzde 40'ını İstanbul üretiyor. 168 milyar dolar ihracatın 223 milyar dolarlık ithalatımızın yarıya yakını İstanbul'dan yapılıyor. İstanbul Türkiye'nin lokomotifi ve Türkiye'nin kalbi. Kültürün, sanatın aynı zamanda da ticaretin merkezi. Osmanlı döneminde siyasetin de merkezi burasıydı. Böyle bir şehirde esnaf, sanatkar, iş adamının önemi açıktır" dedi.

Yıldırım, "Ortaokulu, liseyi, üniversiteyi bitirdiğim, aile kurduğum, yuva kurduğum, meslek sahibi olduğum, beni milletvekili yapan, Bakan yapan, Başbakan yapan, meclis başkanı yapan bunlar var mübarek şehre bu müjdelenmiş şaire borcum var. Şimdi bu borcu ödemeye geliyorum. Var mısın İstanbul?" diye konuştu.