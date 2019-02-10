HABER

Yıldırım: bu mübarek şehre borcum var

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 00:38 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ve 148 meslek odası temsilcileriyle bir araya geldi.

Yıldırım: bu mübarek şehre borcum var

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL (DHA)-TBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ve 148 meslek odası temsilcileriyle bir araya geldi.

"İSTANBUL TÜRKİYE'NİN LOKOMOTİFİ VE TÜRKİYE'NİN KALBİ"
Bakırköy'de bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Yıldırım, "İstanbul eğer tek başına ülke olsaydı Avrupa'nın 13. Dünyanın 41. Ülkesi olurdu. Türkiye ekonomisinin yüzde 40'ını İstanbul üretiyor. 168 milyar dolar ihracatın 223 milyar dolarlık ithalatımızın yarıya yakını İstanbul'dan yapılıyor. İstanbul Türkiye'nin lokomotifi ve Türkiye'nin kalbi. Kültürün, sanatın aynı zamanda da ticaretin merkezi. Osmanlı döneminde siyasetin de merkezi burasıydı. Böyle bir şehirde esnaf, sanatkar, iş adamının önemi açıktır" dedi.
Yıldırım, "Ortaokulu, liseyi, üniversiteyi bitirdiğim, aile kurduğum, yuva kurduğum, meslek sahibi olduğum, beni milletvekili yapan, Bakan yapan, Başbakan yapan, meclis başkanı yapan bunlar var mübarek şehre bu müjdelenmiş şaire borcum var. Şimdi bu borcu ödemeye geliyorum. Var mısın İstanbul?" diye konuştu.

PEKCAN: İHRACATIN ARTMASI YÜKSEK ÖNEM TAŞIMAKTADIR
Programda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da bir konuşma yaptı. Pekcan, "Türkiye'nin hızla gelişmesi ve orta gelir seviyesinden yüksek gelirli ülkeler seviyesine ulaşmak için ihracatın artması, katma değeri yüksek olan ihracatın artması yüksek önem taşımaktadır. Bunun için daha çok sayıda işletmemizin ihracatçı olması gerekmektedir. Sizden beklentimiz iç ticaretteki başarılarınızı dış ticarete de yansıtmanızdır. Bu kapsamda Esnaf ve Sanatkara markalaşma projesini başlatmış bulunuyoruz" dedi.

Yıldırım: bu mübarek şehre borcum varYıldırım: bu mübarek şehre borcum var

PARTNERSeyirci rol zannetti ama...Seyirci rol zannetti ama...
Bakan Soylu, hayatını kaybedenlerin sayısının 21 olduğunu açıkladı (2)Bakan Soylu, hayatını kaybedenlerin sayısının 21 olduğunu açıkladı (2)
GÜNCELLEME - Cinayetin izlerini silmek için cesedi çamaşır suyuyla yıkamışlarGÜNCELLEME - Cinayetin izlerini silmek için cesedi çamaşır suyuyla yıkamışlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den Çin'e sert tepki

Türkiye'den Çin'e sert tepki

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Bakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler yapılacak

Bakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler yapılacak

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahalle ayağa kalktı! İstanbul'da Suriyeli gerilimi: Yaralılar var!

İstanbul'da Suriyeli gerilimi: Yaralılar var!

9 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

9 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Mehmet Öz'ün babası hayatını kaybetti

Ünlü doktor Mehmet Öz'ün acı günü!

Kocaeli’deki feci kazada yaralanan genç kurtarılamadı

Geriye bu üzücü fotoğrafı kaldı!

Türkiye'den Çin'e sert tepki: Büyük bir utanç kaynağıdır

Türkiye'den Çin'e sert tepki

Denizli'de kaza yapan otomobil ikiye bölündü: 4 yaralı

Korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.