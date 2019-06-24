Yıldırım düşen ağaç parçalandı

Okan ÇALIŞKAN/ÇAMLIYAYLA(Mersin), (DHA) - MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde etkili olan sağanak yağış heyelana yol açtı, yıldırımın isabet ettiği bir ağaç parçalandı.

Mersin'in kuzey kesimlerinde etkili olan kuvvetli sağanak Anamur, Silifke, Erdemli ve Tarsus ilçelerinin ardından bu kez de Çamlıyayla'yı vurdu. Kale ve Çayırekinliği mahallelerindeki gök gürültülü sağanak yağış nedeni ile çamurlaşan toprak kayarak Çamlıyayla-Tarsus karayolunun bir bölümünü kapattı. Yol, belediye ekiplerini çalışması sonucu trafiğe açılırken, yıldırımın isabet ettiği bir ağaç parçalandı. Bölgede hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını belirten Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, yaraların en kısa sürede sarılacağını söyledi. Öte yandan herhangi bir can kaybı yaşanmaması sevindirdi.

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