HABER

Yıldırım isabet eden kişi öldü, eşi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 20:29 | Son Güncelleme

Yıldırım isabet eden kişi öldü, eşi yaralandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir kişi öldü, yaralanan eşi tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal İmam Hüseyin Mahallesi Algın Yurt mevkisinde ot biçen Osman Sarıkoç'un (57) bulunduğu traktöre yıldırım isabet etti.

Sarıkoç olay yerinde yaşamını yitirdi, yanında bulunan ve yaralanan eşi Elif Sarıkoç (55) Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İmam Hüseyin Mahallesi Muhtarı Erbakan Sivri, AA muhabirine, yağmur nedeniyle yolun aşırı çamur olduğunu ve olay yerine yaklaşık bir saatte gidilebildiğini belirterek, "Olayın ardından Elif Sarıkoç telefonla 112'yi ve bizleri aradı. Arazide olduğu için oraya gitmek zaman aldı." dedi.

PARTNER100. yıl için özel tasarım! İşte Bentley EXP 100 GT100. yıl için özel tasarım! İşte Bentley EXP 100 GT
Park halindeki araç alev topuna döndüPark halindeki araç alev topuna döndü
Cumhurbaşkanlığı'ndan 15 Temmuz kısa filmiCumhurbaşkanlığı'ndan 15 Temmuz kısa filmi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Çubuk Yıldırım

En Çok Okunan Haberler

15 Temmuz'daki bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

15 Temmuz'daki bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

Asker böyle yakaladı! İşte o teröristler

Asker böyle yakaladı! İşte o teröristler

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Hara'dan ilk tepki: En son gidişimde...

Hara'dan ilk tepki: En son gidişimde...

Yıllar sonra ortaya çıktı! Aynı araçta görüntülendiler

Yıllar sonra ortaya çıktı! Aynı araçta görüntülendiler

3 ilde ölümler artıyor! Korkutan tablo

3 ilde ölümler artıyor! Korkutan tablo

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı TBMM'de kabul edildi

Turizmde yeni hamle! TBMM'de kabul edildi

Park halindeki araç alev topuna döndü

Park halindeki araç alev topuna döndü

Cumhurbaşkanlığı'ndan 15 Temmuz kısa filmi

Cumhurbaşkanlığı'ndan 15 Temmuz kısa filmi

Afyonkarahisar’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Afyonkarahisar’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Vali Yazıcı: Balıkesir, 15 Temmuz’daki duruşuyla onuruna sahip çıktı

Vali Yazıcı: Balıkesir, 15 Temmuz’daki duruşuyla onuruna sahip çıktı

İBB Meclisi'nde Ekrem İmamoğlu ile Tevfik Göksu arasında borçlanma tartışması!

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.