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Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusu! Yıldız Tilbe özür diledi

13.03.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Yıldız Tilbe'nin sokak hayvanları hakkındaki korkunç ifadeleri sonrası suç duyurusunda bulundu. Yıldız Tilbe gelen tepkilerden sonra özür diledi.

Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusu! Yıldız Tilbe özür diledi

Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Saldırgan köpek gruplarına bölge halkı zehirli et versin, hepsi gebersin” ifadelerini kullanmasının ardından İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla Tilbe hakkında suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Halkı suç işlemeye ve kanunlara uymamaya, hayvanlarımızı öldürmeye teşvik ve tahrik eden, kin ve düşmanlığa yönlendiren Yıldız Tilbe hakkında tarafımızca suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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YILDIZ TİLBE ÖZÜR DİLEDİ

Yıldız Tilbe gelen tepkilerden sonra ise şu sözlerle özür diledi: Kalbini istemeden kırdığım köpek sahibi insanlar için çok özür dilerim, yakınlarını köpek saldırısında kaybeden yüreği dağılan insanlardan da özür dilerim. Kırıldığım insanları da Allah'a havale ettim, bundan sonra..."

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Yıldız Tilbe
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