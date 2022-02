Yıldız Tilbe'nin Sevgililer Günü şarkısı sözleri nedir? Yıldız Tilbe Sevgililer Günü şarkısını ne zaman yazdı?

Sevgililer Günü'ne kimi çift romantik bir şekilde girmek ister. Kimisi de 14 Şubat Sevgililer Günü'ne neşeli girmek ister. Geçtiğimiz yıllarda sanatçı Yıldız Tilbe Sevgililer Günü'ne özel Sevgililer Günü şarkısı yapmıştı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Yıldız Tilbe'nin Sevgililer Günü şarkısının sözlerini öğrenmek isteyenler için haberimizde Yıldız Tilbe'nin Sevgililer Günü şarkısının sözlerine yer verdik.

YILDIZ TİLBE SEVGİLİLER GÜNÜ ŞARKISI SÖZLERİ NEDİR?

Hişt, birazcık or'dan, birazcık bur'dan

Biraz da şur'dan öpeyim mi?

Dudaklarında, ayaklarında

Her tel saçında gezeyim mi?

Gözlerimi açmadan

Sesimi çıkarmadan

Kimseye duyurmadan

Seveyim mi?

Bak aşkım bak, 14 Şubat

Nice yıllar aşkımıza

Bak aşkım bak, 14 Şubat

Sevgililer günü bir gün

Ben sana ölürüm her gün

Sevgililer günü bir gün

Ben seni severim her gün

Sevgililer günü bir kez

Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes

Sevgililer günü bir kez

Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes

Kilitlenmişsem anahtarımsın

Ateşlenmişsem ilacımsın

Sen benden fazla bana âşıksın

Gönül dolusu heyecansın

Sen ülkesin, ben şehir

Sen zindansın, ben esir

Sana her şey verilir

Sen hayatsın

Bak aşkım bak, 14 Şubat

Nice yıllar aşkımıza

Bak aşkım bak, 14 Şubat

Sevgililer günü bir gün

Ben sana ölürüm her gün

Sevgililer günü bir gün

Ben seni severim her gün

Sevgililer günü bir kez

Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes

Sevgililer günü bir kez

Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes

Sevgililer günü bir gün

Ben sana ölürüm her gün

Sevgililer günü bir gün

Ben seni severim her gün

Sevgililer günü bir kez

Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes

Sevgililer günü bir kez

Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes

Sevgililer günü bir gün

Ben sana ölürüm her gün

Sevgililer günü bir gün

Ben seni severim her gün

Sevgililer günü bir kez

Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes

Sevgililer günü bir kez

Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes

YILDIZ TİLBE SEVGİLİLER GÜNÜ ŞARKISINI NE ZAMAN YAZDI?

Şarkıcı Yıldız Tilbe Sevgililer Günü albümünü 2017 yılında müzikseverlerin beğenisine sunmuştur.