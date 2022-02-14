Yıldız Tilbe'nin Sevgililer Günü şarkısı sözleri nedir? Yıldız Tilbe Sevgililer Günü şarkısını ne zaman yazdı?

Sevgililer Günü'ne kimi çift romantik bir şekilde girmek ister. Kimisi de 14 Şubat Sevgililer Günü'ne neşeli girmek ister. Geçtiğimiz yıllarda sanatçı Yıldız Tilbe Sevgililer Günü'ne özel Sevgililer Günü şarkısı yapmıştı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Yıldız Tilbe'nin Sevgililer Günü şarkısının sözlerini öğrenmek isteyenler için haberimizde Yıldız Tilbe'nin Sevgililer Günü şarkısının sözlerine yer verdik.
Hişt, birazcık or'dan, birazcık bur'dan
Biraz da şur'dan öpeyim mi?
Dudaklarında, ayaklarında
Her tel saçında gezeyim mi?
Gözlerimi açmadan
Sesimi çıkarmadan
Kimseye duyurmadan
Seveyim mi?
Bak aşkım bak, 14 Şubat
Nice yıllar aşkımıza
Bak aşkım bak, 14 Şubat
Sevgililer günü bir gün
Ben sana ölürüm her gün
Sevgililer günü bir gün
Ben seni severim her gün
Sevgililer günü bir kez
Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes
Sevgililer günü bir kez
Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes
Kilitlenmişsem anahtarımsın
Ateşlenmişsem ilacımsın
Sen benden fazla bana âşıksın
Gönül dolusu heyecansın
Sen ülkesin, ben şehir
Sen zindansın, ben esir
Sana her şey verilir
Sen hayatsın
Bak aşkım bak, 14 Şubat
Nice yıllar aşkımıza
Bak aşkım bak, 14 Şubat
Sevgililer günü bir gün
Ben sana ölürüm her gün
Sevgililer günü bir gün
Ben seni severim her gün
Sevgililer günü bir kez
Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes
Sevgililer günü bir kez
Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes
Sevgililer günü bir gün
Ben sana ölürüm her gün
Sevgililer günü bir gün
Ben seni severim her gün
Sevgililer günü bir kez
Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes
Sevgililer günü bir kez
Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes
Sevgililer günü bir gün
Ben sana ölürüm her gün
Sevgililer günü bir gün
Ben seni severim her gün
Sevgililer günü bir kez
Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes
Sevgililer günü bir kez
Sen bir başkasın, bunu bilsin herkes
Şarkıcı Yıldız Tilbe Sevgililer Günü albümünü 2017 yılında müzikseverlerin beğenisine sunmuştur.
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