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Yıldıztepe'de tatil yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 18:26 | Son Güncelleme

Sömestir tatilinin de son günü olması dolayısıyla Yıldıztepe'ye akın eden vatandaşlar, kayak yapmanın ve kızakla kaymanın keyfini yaşadı

Çankırı'daki Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde, sömestir tatilinin son gününde yoğunluk yaşandı.

Yarıyıl tatilinin son gününde, hafta sonu olmasını da fırsat bilen kayakseverler, aileleriyle Yıldıztepe Kayak Merkezi'ne geldi. Ziyaretçilerin bir kısmı kayak yaparken çocuklar ise kızakla kaymanın tadını çıkardı.

Çankırı Kayak Antrenörleri Derneği Başkanı Mehmet Emin Yelken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatilin son gününde aşırı yoğunluk olduğunu söyledi.

Sömestir tatilinde beklenenin üzerinde yoğunluk yaşandığını belirten Yelken, "Bu yoğunluğun nedeni de bu sene kar seviyesinin ve pistlerin iyi olması. Bu sene sömestir tatilinde yaklaşık 20 bin ziyaretçi ağırladık." dedi.

Yelken, kayak merkezinin popülerliğinin her geçen gün arttığını ifade ederek, merkeze kayakçıların yanı sıra her kesimden ilgi olduğunu kaydetti.

Kayak yapmak için merkeze gelen Aytaç Güngören de Yıldıztepe Kayak Merkezi'ni çok beğendiğini dile getirdi.

Kayak merkezine yoğun ilgi olduğunu kaydeden Güngören, buradaki pistlerin ve doğanın çok güzel olduğunu sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
çankırı ılgaz sömestr Yıldıztepe Kayak Merkezi

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