Yarışmanın bu seneki kazananı Saeed Mohammadzadeh olurken listede bir de Türk yer alıyor.

Büyüleyici ve düşündüren fotoğraflar

1 / 12 89 ülkeden fotoğrafçının katıldığı 'Yılın Çevre Fotoğrafçıları' açıklandı.

2 / 12 Bu etkileyici kareler dünyada ne kadar küçük olduğumuz ve gezegende yaptıklarımızın etrafımızdaki diğer canlıları nasıl etkilediğini de çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. İşte listede bir de Türk fotoğrafçının yer aldığı o etkileyici fotoğraflar

3 / 12 Saeed Mohammadzadeh - Son Yüzen Bu yılın 'Çevre Fotoğrafçısı' İran'dan Saeed Mohammadzadeh oldu. Urmiye Gölü'ne oturan bir gemiyi fotoğraflayan Mohammadzadeh, iklim değişikliğiyle yaşanan kuraklıkları gözler önüne serdi.

4 / 12 Chinmoy Biswas - Kuruluk Chinmon Biswas bu kareyle 'Değişen İklimler Ödülü'nü kazandı.

5 / 12 Younes Khani Someeh Soflaei - Ve Hayat Yükseliyor Younes Khani Someeh Soflaei ise bu kare ile 'İnşa Edilen Çevre Ödülü' kazandı.

6 / 12 Ümmü Kandilcioğlu - Saz Listede yer alan tek Türk olan Ümmü Kandilcioğlu da 'Uygulamada Sürdürülebilirlik' ödülünün sahibi oldu.

7 / 12 Fardin Oyan - Yağmurlu Günde Mutluluk Genç Çevre Fotoğrafçısı ödülünü ise Fardin Oyan aldı.

8 / 12 Tapan Karmaker - Kirlilik altındaki nehirde yüzen yaşam

9 / 12 Antonio Aragón Renuncio - Boulmigou Unutulmuş Kalplerin Cenneti

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11 / 12 Calvin Ke - Benim Ormanımda Değil