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'Yılın Çevre Fotoğrafçıları' açıklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 07:48 | Son Güncelleme

CIWEM'in 'Yılın Çevre Fotoğrafçıları' yarışmasının sonuçları açıklandı. 89 ülkeden fotoğrafçının katıldığı yarışmadaki büyüleyici ve düşündürücü fotoğraflar, gezegenimizin 2018'de nasıl olduğuna dair fikir de veriyor.

Yarışmanın bu seneki kazananı Saeed Mohammadzadeh olurken listede bir de Türk yer alıyor.

Büyüleyici ve düşündüren fotoğraflar

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89 ülkeden fotoğrafçının katıldığı 'Yılın Çevre Fotoğrafçıları' açıklandı.
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Bu etkileyici kareler dünyada ne kadar küçük olduğumuz ve gezegende yaptıklarımızın etrafımızdaki diğer canlıları nasıl etkilediğini de çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. İşte listede bir de Türk fotoğrafçının yer aldığı o etkileyici fotoğraflar
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Saeed Mohammadzadeh - Son Yüzen

Saeed Mohammadzadeh - Son Yüzen
Bu yılın 'Çevre Fotoğrafçısı' İran'dan Saeed Mohammadzadeh oldu. Urmiye Gölü'ne oturan bir gemiyi fotoğraflayan Mohammadzadeh, iklim değişikliğiyle yaşanan kuraklıkları gözler önüne serdi.
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Chinmoy Biswas - Kuruluk

Chinmoy Biswas - Kuruluk
Chinmon Biswas bu kareyle 'Değişen İklimler Ödülü'nü kazandı.
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Younes Khani Someeh Soflaei - Ve Hayat Yükseliyor

Younes Khani Someeh Soflaei - Ve Hayat Yükseliyor
Younes Khani Someeh Soflaei ise bu kare ile 'İnşa Edilen Çevre Ödülü' kazandı.
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Ümmü Kandilcioğlu - Saz

Ümmü Kandilcioğlu - Saz
Listede yer alan tek Türk olan Ümmü Kandilcioğlu da 'Uygulamada Sürdürülebilirlik' ödülünün sahibi oldu.
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Fardin Oyan - Yağmurlu Günde Mutluluk

Fardin Oyan - Yağmurlu Günde Mutluluk
Genç Çevre Fotoğrafçısı ödülünü ise Fardin Oyan aldı.
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Tapan Karmaker - Kirlilik altındaki nehirde yüzen yaşam

Tapan Karmaker - Kirlilik altındaki nehirde yüzen yaşam
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Antonio Aragón Renuncio - Boulmigou Unutulmuş Kalplerin Cenneti

Antonio Aragón Renuncio - Boulmigou Unutulmuş Kalplerin Cenneti
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Calvin Ke - Benim Ormanımda Değil

Calvin Ke - Benim Ormanımda Değil
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Thigh Wanna - Singapur'da Kentsel Yaşam

Thigh Wanna - Singapur'da Kentsel Yaşam
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Anahtar Kelimeler:
Yılın Çevre Fotoğrafçıları CIWEM

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