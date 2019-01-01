Yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Yeni yılın ilk bebeğine kendi isminin verilmesine mutlu olduğunu belirten Gül, "Vatandaşlarımızın yeni yıla huzurlu girmesi için 24 saat sahada çalışan tüm ekiplerimizi ziyaret ettik. Yılın ilk bebeğini de bu kapsamda ziyaret ettik ve aile ile görüştük. İnşallah bebeğimiz sağlıklı bir şekilde büyür." dedi.

Bir süre bebekle ilgilenen ve altın takan Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yılın herkese sağlık ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Vali Davut Gül beraberinde Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal ile bebeği ve ailesini ziyaret etti.

- Malatya

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beydağı Kampüsü'ndeki Kadın ve Çocuk Hastanesi'nde saat 00.08'de 3 kilo 130 gram ağırlığında doğan bebeğe "Fatma Nisa" adı verildi.

39 yaşındaki anne Raziye Kızılarslan, gazetecilere yaptığı açıklamada dördüncü çocuğunu dünyaya getirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"3 kızım vardı, bu 4'üncü kızım oldu. Kızlarım güzel ve akıllı. İnşallah yenidoğan kızım da öyle olur. Allah herkese bu duyguyu yaşatsın. Hekimhan'dan beni 112 Acil Servis ekipleri getirdi. Kar yağışı vardı, 3'üncü kızım da ambulansta doğdu. 2019 yılının ilk bebeği oldu, inşallah kaderi de güzel olur. Kızım şanslı, sizlerle de tanıştı, adı da Fatma Nisa. Hem Peygamber Efendimizin kızının adı hem de kaynanamın adı. Ben rüyamda 4 kızım olduğunu gördüm."

Kadın Doğum Uzmanı Dr. Mehmet Murat Altındağ ise doğumun zor geçtiğini dile getirdi.

Altındağ, "Annenin gayretiyle kız bebeği 3 kilo 130 gram olarak dünyaya geldi. Herhangi bir sorun olmazsa yarın taburcu olacaklar." ifadelerini kullandı.