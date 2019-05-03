"Yılın ilk çeyreğinde 210 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştık"

Belbim ile sundukları İstanbulkart'a fastPay üzerinden her yerde masrafsız yükleme avantajının yanında Türkiye’nin farklı bölgelerinde çok sayıda marka, üye iş yeri ve elektrik dağıtım şirketiyle de güçlerini birleştirdiklerini, böylece kullanıcıların diledikleri bankanın kredi kartını fastPay'e tanımlayarak fatura ödemelerinde indirim imkanından yararlanabildiğini belirten Ateş, bu adımla Türkiye’de finansal kapsayıcılık vizyonuna önemli oranda öncülük ettiklerini kaydetti.

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Ateş, şube sayılarını artırırken eş zamanlı olarak fiziksel ve dijital kanallarda müşteriye temas ettikleri tüm noktaları birbirine entegre ettikleri "fijital" stratejiyi de operasyonlarının merkezine yerleştirdiklerini ifade etti.

Ateş, yılın ilk çeyreğinde elde ettikleri performansla pazardaki güçlü konumlarını koruduklarını dile getirerek, bankanın aynı dönemde net kârının 517 milyon TL olarak gerçekleşmesinin yanında mevduatını geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 25 artırarak 145 milyar TL’ye, müşteri sayısını ise 12,9 milyon kişiye ulaştırdığını belirtti.

Ateş, son olarak Galatasaray Spor Kulübü iş birliğiyle Türkiye'yi ilk kez nakitsiz stadyum konseptiyle tanıştırdıklarına işaret ederek, "Türk sporunun ana finansörü olan futbolu ve dolayısıyla tüm alt branşları desteklemeyi 20 yıldır sosyal sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu proje vesilesiyle ilerleyen dönemde diğer kulüplerimizin de dahil olmasıyla, futbolda dijital ekosistemi inşa etmemize olanak sağlayacak bir yolun ilk taşlarını dizmiş, aynı zamanda taraftarlar için Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde akıllı, hızlı ve kaliteli bir alışveriş deneyimi yaratmış olduk." ifadelerini kullandı.

- Çiftçiye köy köy sağlık, finans ve yetiştiricilik eğitimi

Hakan Ateş, "Çiftçinin Yüzü Gülsün Diye" mottosuyla başladıkları projeye ilişkin şunları kaydetti:

"Dünyada tarımın başladığı topraklar üzerindeyiz. Bu bereketi bilgiyle ve teknolojiyle beslemeyi, Türkiye'nin her yerindeki üreticimizin hayatına temas etmeyi 17 yıldır önceliğimiz olarak görüyoruz. Etkinlik kapsamında ilk etapta Trakya'da 5 ilçe ve 9 köyde 9 bin çiftçimize ulaşacak, devamında ise İzmir, Aydın ve Manisa’da üreticilerle buluşacağız. DenizBank var oldukça, çiftçimizin işine değer katmak ve sektöre nitelikli finansal hizmet sunmak ülkemize karşı ödevimiz ve sosyal sorumluluğumuz olmaya devam edecek."