Yıllar sonra ortaya çıktı! Prenses Diana kuralları gelinlik seçimiyle yıkmaya başlamış! Kırış kırış ve lekeli gelinlik...

Lady Di'nin Prens Charles'la düğünü ve gelinliği, kısa süre önce aktris Emma Corrin'in Galler Prensesi'ni canlandırdığı Netflix'in drama dizisi "The Crown" dördüncü sezonu için yeniden yapıldı. Lady Diana gelinlik seçimini 7,5 metre uzunluğunda duvağı olan, Elizabeth ve David Emanuel imzalı modelden yana yaptı. Ancak çiftin bu gelinlik tasarımının arkasında büyüleyici bir hikaye var. Diana'nın düğün görünümüyle ilgili ayrıntılar, Kraliyet moda uzmanı Elizabeth Holmes'un HRH: So Many Thoughts on Royal Style adlı kitabında yer alıyor. Prenses Diana, Elizabeth ve David Emanuel'i arayıp gelinliğini tasarlamalarını istedi. Gazeteci ve kraliyet moda uzmanı Elizabeth Holmes'un "HRH: So Many Thoughts" kitabına göre, gelinliğini yapacak bir tasarımcı bulmanın zamanı geldiğinde, Diana bizzat kendileriyle görüştü. Holmes'un kitabına göre, Prenses Diana Emanuels'a sordu: "Liz, sen ve David gelinliğimi yapmaktan onur duyar mısınız?" 'DİANA'DAN TALİMAT ALMADIK' Lady Di, son tasarıma karar vermeden önce düzinelerce eskizlere baktı. Holmes kitabında, Emanuel'in kendisi için yaptığı eskizlere baktığında Prenses Diana'nın yere bağdaş kurarak oturduğunu yazdı. Elizabeth Emanuel, 'Prensesin şefkatli tarafı hakkında çok şey duyuyorsunuz ama aynı zamanda çok eğlenceliydi.' diyor.

Prenses Diana, gelinliğini tasarlama zamanı geldiğinde Emanuels'a herhangi bir yön vermedi. Elizabeth Emanuel, kendisinin ve kocasının önceki kraliyet gelinliklerinden ve "Rüzgar Gibi Geçti" gibi klasik filmlerden kostümlerden ilham aldıklarını söyledi. Elizabeth Emanuel Holmes'a, 'Gelinliğin nasıl yapılacağına dair hiçbir özel talimat almadık' dedi. DUVAK İÇİN KATEDRAL ÖLÇÜLDÜ AMA GELİNLİĞİ KIRIŞ KIRIŞTI Emanuels, Prenses Diana'nın elbisesinin tarih yazmasını istedi, bu yüzden ona Kraliyet tarihinin en uzun duvaklı gelinliğini tasarladılar. Elizabeth Emanuel Holmes'a Prenses Diana'nın elbisesinin diğer kraliyet gelinlikleri arasında öne çıkmasını istediğini söyledi. 'Hepimiz önceki kraliyet düğünü resimlerini inceledik ve bunları aşmamız gerektiğini hissettik. En uzun duvak Diana'nın olana dek çalıştık. Duvağın uzunluğunun görünebilmesi için St. Paul Katedrali'ndeki koridorun genişliğini ölçtük. Prenses Diana'nın elbisesinin buruşuk görünmesinin asıl nedeni, tasarımcıların elbisenin kumaşı için arabada daha fazla yer olacağını düşünmeleriydi. Tasarımcılar duvağın nasıl grünmesi gerektiğini düşünmüşlerdi ama gelinliğin kırışabileceğini hesaba katmamışlardı. Diana'nın hacimli gelinliği babasıyla bindiği arabada kırış kırış olmuştu.