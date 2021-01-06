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Yıllar sonra ortaya çıktı! Prenses Diana kuralları gelinlik seçimiyle yıkmaya başlamış! Kırış kırış ve lekeli gelinlik...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 06.01.2021 15:45 | Son Güncelleme:
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Yıllar sonra ortaya çıktı! Prenses Diana kuralları gelinlik seçimiyle yıkmaya başlamış! Kırış kırış ve lekeli gelinlik...

Prenses Diana'nın gelinliği, İngiliz kraliyet ailesi tarihinin en abartılı moda anlarından biri olarak kabul edilir. Kraliyet moda uzmanı Elizabeth Holmes'un kitabında Prenses Diana'nın gelinliği hakkındaki detaylar da oldukça dikkat çekici. Öyle ki üzerinden yıllar geçse bile konuşuluyor.

Lady Di'nin Prens Charles'la düğünü ve gelinliği, kısa süre önce aktris Emma Corrin'in Galler Prensesi'ni canlandırdığı Netflix'in drama dizisi "The Crown" dördüncü sezonu için yeniden yapıldı.

Lady Diana gelinlik seçimini 7,5 metre uzunluğunda duvağı olan, Elizabeth ve David Emanuel imzalı modelden yana yaptı. Ancak çiftin bu gelinlik tasarımının arkasında büyüleyici bir hikaye var.

Diana'nın düğün görünümüyle ilgili ayrıntılar, Kraliyet moda uzmanı Elizabeth Holmes'un HRH: So Many Thoughts on Royal Style adlı kitabında yer alıyor.

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Prenses Diana, Elizabeth ve David Emanuel'i arayıp gelinliğini tasarlamalarını istedi. Gazeteci ve kraliyet moda uzmanı Elizabeth Holmes'un "HRH: So Many Thoughts" kitabına göre, gelinliğini yapacak bir tasarımcı bulmanın zamanı geldiğinde, Diana bizzat kendileriyle görüştü.

Holmes'un kitabına göre, Prenses Diana Emanuels'a sordu: "Liz, sen ve David gelinliğimi yapmaktan onur duyar mısınız?"

'DİANA'DAN TALİMAT ALMADIK'

Lady Di, son tasarıma karar vermeden önce düzinelerce eskizlere baktı. Holmes kitabında, Emanuel'in kendisi için yaptığı eskizlere baktığında Prenses Diana'nın yere bağdaş kurarak oturduğunu yazdı. Elizabeth Emanuel, 'Prensesin şefkatli tarafı hakkında çok şey duyuyorsunuz ama aynı zamanda çok eğlenceliydi.' diyor.

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Prenses Diana, gelinliğini tasarlama zamanı geldiğinde Emanuels'a herhangi bir yön vermedi. Elizabeth Emanuel, kendisinin ve kocasının önceki kraliyet gelinliklerinden ve "Rüzgar Gibi Geçti" gibi klasik filmlerden kostümlerden ilham aldıklarını söyledi. Elizabeth Emanuel Holmes'a, 'Gelinliğin nasıl yapılacağına dair hiçbir özel talimat almadık' dedi.

DUVAK İÇİN KATEDRAL ÖLÇÜLDÜ AMA GELİNLİĞİ KIRIŞ KIRIŞTI

Emanuels, Prenses Diana'nın elbisesinin tarih yazmasını istedi, bu yüzden ona Kraliyet tarihinin en uzun duvaklı gelinliğini tasarladılar. Elizabeth Emanuel Holmes'a Prenses Diana'nın elbisesinin diğer kraliyet gelinlikleri arasında öne çıkmasını istediğini söyledi. 'Hepimiz önceki kraliyet düğünü resimlerini inceledik ve bunları aşmamız gerektiğini hissettik. En uzun duvak Diana'nın olana dek çalıştık. Duvağın uzunluğunun görünebilmesi için St. Paul Katedrali'ndeki koridorun genişliğini ölçtük.

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Prenses Diana'nın elbisesinin buruşuk görünmesinin asıl nedeni, tasarımcıların elbisenin kumaşı için arabada daha fazla yer olacağını düşünmeleriydi. Tasarımcılar duvağın nasıl grünmesi gerektiğini düşünmüşlerdi ama gelinliğin kırışabileceğini hesaba katmamışlardı. Diana'nın hacimli gelinliği babasıyla bindiği arabada kırış kırış olmuştu.

TACI BABASINDAN, DANTELİ BÜYÜKANNEDEN

İngiliz geleneğine göre evlenen gelinin üzerinde bulunması gereken dört şey Diana'da da bulunuyordu: Eski bir şey, yeni bir şey, ödünç alınmış bir şey ve mavi bir şey.

Eski bir şey Prens Charles'ın büyük anneannesine aitti. Büyük büyükanne Mary'e ait olan bir dantel gelinliğe işlendi. Elbisede ayrıca 10.000 inci, kombinezon içinde tül ve duvağın içinde başka bir tül vardı.

Diana tacını 'ödünç alınan bir şey' olarak takmıştı. Kraliçe'den bir taç almak yerine, babası Earl Spencer'a ait bir taç takmıştı.

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Prenses Diana'nın "mavi bir şey" olarak giydiği şeyi gözden kaçırmak çok kolaydı. Emanuels, Prenses Diana'nın gelinliğinin arkasına, düğün geleneğinin "mavi bir şey" bölümünü temsil eden minik mavi bir fiyonk dikti.

Emanuels ayrıca elbisenin etiketine "yeni bir şey" ekledi - iyi şanslar tılsımı. Bu, beyaz elmastan yapılmış, at nalı şeklinde 18 ayar altından yapılmış bir bibloydu.

YİNE DE GELENEKLERE KARŞI ÇIKTI

Prenses Diana düğün gününde bile tamamen beyaz giymeyerek geleneklere karşı çıktı. Holmes kitabında, 'geleneksel beyaz tonu tercih etmek yerine, Prenses Diana'nın elbise kumaşı teniyle daha iyi görünen fildişi rengiydi' yazıyor.

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GELİNLİĞİNDE LEKE VARDI

Prenses Diana'nın makyaj sanatçısı Barbara Daly "Diana: The Portrait" adlı kitabında Diana'nın elbisenin üzerine parfüm döktüğünü ve küçük bir leke bıraktığını yazdı.

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