HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Yıllar sonra yeniden Zika virüsü uyarısı: Kesin tedavisi yok!

Yıllar sonra yeniden Zika virüsü uyarısı: Kesin tedavisi yok!

14.04.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü, Zika virüsünün yeni bir pandemiye neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Araştırmacılar, Zika virüsünün yeni varyantlara yol açabileceğini söyledi. Zika virüsü gün geçtikçe daha fazla insana bulaşıyor, hatta yeni bir salgına neden olabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuluyor.

Yıllar sonra yeniden Zika virüsü uyarısı: Kesin tedavisi yok!

Dünya genelinde milyonlarca vakaya ve ölüme neden olan koronavirüs salgınının ardından, bilim dünyasından bir uyarı daha geldi.

Yeni bir Zika virüsü salgınının oldukça muhtemel olduğu belirtilerek, tek bir mutasyonla geniş çaplı yayılmalar görülebileceğine dikkat çekildi.

ZİKA VİRÜSÜ TARTIŞMASI

ABD'li araştırmacılar, dünyanın yeni mutasyonları "gözlemesi" gerektiğini söyledi. Akademik dergi Cell Reports'ta yayınlanan laboratuvar çalışması, virüsün kolayca değişebileceğini ve yeni varyantlara yol açabileceğini öne sürüyor.

2016-02-06T120000Z_1307008599_GF10000298650_RTRMADP_3_HEALTH-ZIKA

BBC'nin haberine göre, yakın zamanda gerçekleştirilen enfeksiyon araştırmaları, söz konusu varyantların, önceki Zika salgınlarından bağışıklık kazanmış ülkelerde de virüsü bulaştırma konusunda etkili olabileceğini gösteriyor.

"AYNI SORUNLARI YAŞAYABİLİRİZ"

Elde edilen bulguların "ilginç" olduğunu belirten uzmanlar, ancak bu durumun koronavirüs dışındaki virüslerin de tehdit oluşturabileceğini hatırlattığını kaydetti.

Araştırmaya öncülük eden Profesör Sujan Shresta, "Tanımladığımız Zika varyantı, önceki Dang enfeksiyonunun sağladığı çapraz koruyucu bağışıklığın farelerde artık etkili olmadığı noktaya kadar evrimleşmişti. Bu varyant yaygınlaşırsa, gerçek hayatta da aynı sorunları yaşayabiliriz." dedi.

ÇOK HIZLI ORTAYA ÇIKABİLİR

Nottingham Üniversitesi'nde virüs alanında araştırmalar yapan Profesör Jonathan Ball, "Bu çalışma, bir virüsün genom dizilimindeki tek bir harf değişikliğinin ne kadar hızlı ortaya çıkabileceğini gösteriyor." diye konuştu.

iStock-1161343120

Uygulamalı Mikrobiyoloji Topluluğu'ndan Doktor Clare Taylor, hangi varyantların gelecekte önemli sorunlara yol açabileceğini tahmin etmenin ve erken müdahalede bulunmanın mümkün olabileceğini kaydetti.

ZİKA VİRÜSÜ NEDİR?

Çoğu insan için Zika virüsü etkileri çok kalıcı olmayan bir hastalık gibi olsa da anne karnındaki bebekler için daha hayati sonuçlar doğurabiliyor. Bir anne hamilelik sırasında virüsü kaparsa, gelişmekte olan bebeğe zarar verebilir, mikrosefali (olağandışı küçük kafa) ve hasarlı beyin dokusuna neden olabilir.

Virüs çoğunlukla sivrisinekler tarafından bulaştırılsa da cinsel yolla da bulaşabiliyor. Bu nedenle hastalığın görüldüğü bölgelerden dönen erkekler ya da kadınlar için 6 aylık bir korunmalı cinsel temas öneriliyor. Henüz kesin bir tedavisi olmadığı için yetkililer ısırılmaktan kaçınmayı öneriyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göbek yapan sinsi yiyecekler... Göründükleri kadar masum değil!Göbek yapan sinsi yiyecekler... Göründükleri kadar masum değil!
'Müjde' açıklaması! "Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak"'Müjde' açıklaması! "Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak"
Türk bayrağını direkten indirmişti! Gerçek, ortaya çıktıTürk bayrağını direkten indirmişti! Gerçek, ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş’tan bomba anket açıklaması

Mansur Yavaş’tan bomba anket açıklaması

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

Pınar Altuğ'dan flaş açıklama! "Güzel bir kadın gördüğümde kocama..."

Pınar Altuğ'dan flaş açıklama! "Güzel bir kadın gördüğümde kocama..."

'Langıdı lan lan samsak döveci' şarkısı ortamı gerdi!

'Langıdı lan lan samsak döveci' şarkısı ortamı gerdi!

Beklenen haber nihayet geliyor! 2 yıl sonra ilk kez oldu

Beklenen haber nihayet geliyor! 2 yıl sonra ilk kez oldu

Rezidansta dehşet: Genç kadının göğsüne bıçakla imza attılar

Rezidansta dehşet: Genç kadının göğsüne bıçakla imza attılar

İlginizi Çekebilir

Ciğerini söküp organlarını parçaladılar!

Ciğerini söküp organlarını parçaladılar!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.