Yıllar sonra yeniden Zika virüsü uyarısı: Kesin tedavisi yok!

Dünya genelinde milyonlarca vakaya ve ölüme neden olan koronavirüs salgınının ardından, bilim dünyasından bir uyarı daha geldi.

Yeni bir Zika virüsü salgınının oldukça muhtemel olduğu belirtilerek, tek bir mutasyonla geniş çaplı yayılmalar görülebileceğine dikkat çekildi.

ZİKA VİRÜSÜ TARTIŞMASI

ABD'li araştırmacılar, dünyanın yeni mutasyonları "gözlemesi" gerektiğini söyledi. Akademik dergi Cell Reports'ta yayınlanan laboratuvar çalışması, virüsün kolayca değişebileceğini ve yeni varyantlara yol açabileceğini öne sürüyor.

BBC'nin haberine göre, yakın zamanda gerçekleştirilen enfeksiyon araştırmaları, söz konusu varyantların, önceki Zika salgınlarından bağışıklık kazanmış ülkelerde de virüsü bulaştırma konusunda etkili olabileceğini gösteriyor.

"AYNI SORUNLARI YAŞAYABİLİRİZ"

Elde edilen bulguların "ilginç" olduğunu belirten uzmanlar, ancak bu durumun koronavirüs dışındaki virüslerin de tehdit oluşturabileceğini hatırlattığını kaydetti.

Araştırmaya öncülük eden Profesör Sujan Shresta, "Tanımladığımız Zika varyantı, önceki Dang enfeksiyonunun sağladığı çapraz koruyucu bağışıklığın farelerde artık etkili olmadığı noktaya kadar evrimleşmişti. Bu varyant yaygınlaşırsa, gerçek hayatta da aynı sorunları yaşayabiliriz." dedi.

ÇOK HIZLI ORTAYA ÇIKABİLİR

Nottingham Üniversitesi'nde virüs alanında araştırmalar yapan Profesör Jonathan Ball, "Bu çalışma, bir virüsün genom dizilimindeki tek bir harf değişikliğinin ne kadar hızlı ortaya çıkabileceğini gösteriyor." diye konuştu.

Uygulamalı Mikrobiyoloji Topluluğu'ndan Doktor Clare Taylor, hangi varyantların gelecekte önemli sorunlara yol açabileceğini tahmin etmenin ve erken müdahalede bulunmanın mümkün olabileceğini kaydetti.

ZİKA VİRÜSÜ NEDİR?

Çoğu insan için Zika virüsü etkileri çok kalıcı olmayan bir hastalık gibi olsa da anne karnındaki bebekler için daha hayati sonuçlar doğurabiliyor. Bir anne hamilelik sırasında virüsü kaparsa, gelişmekte olan bebeğe zarar verebilir, mikrosefali (olağandışı küçük kafa) ve hasarlı beyin dokusuna neden olabilir.

Virüs çoğunlukla sivrisinekler tarafından bulaştırılsa da cinsel yolla da bulaşabiliyor. Bu nedenle hastalığın görüldüğü bölgelerden dönen erkekler ya da kadınlar için 6 aylık bir korunmalı cinsel temas öneriliyor. Henüz kesin bir tedavisi olmadığı için yetkililer ısırılmaktan kaçınmayı öneriyor.



