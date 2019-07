Yıllardır kullanılan şifa: Epsom tuzu! Şampuanınıza çok az ekleyin ve yıkayın

İşte pek çok soruna doğal bir çözüm olan Epsom tuzu tuzu hakkında bilmeniz gerekenler.

ŞAMPUAN

İlk ipucumuz, şampuanınıza bir avuç Epsom tuzu ekleyip saçınızı her gün yıkamak. İlk birkaç yıkamadan sonra saçlarınızda parlaklık ve değişiklik olduğunu fark edeceksiniz. Bizce denemeye değer. Not: Şampuanınızın her gün kullanılmaya uygun olduğundan emin olun.

SAÇ KREMİ

İkinci ipucu numarası tamamen saç kremi ile ilgili. Bir tencereye biraz saç kremi dökün ve bir avuç Espom tuzu ekleyin. Kısık ateşte ısıtın, soğumasını bekleyin ve ardından kuru saçlarınızın köklerine masaj yapın. Birkaç dakika ıslanmasına izin verin ve ılık suyla durulayın. Bu yıpranmış saçlarınızı onarmaya yardımcı olacak saçınızın hacmini artıracaktır.

PEELİNG

Tuz sadece saçınız için değil, aynı zamanda yüzünüz için de iyidir. Yüz peelingi için kullanabilirsiniz. Bir miktar Espom tuzu, bir miktar sıvı sabunu günlük kreminizle karıştırın. Ve bu karışımı dairesel hareketlerle yüzünüze hafifçe sürün. Ilık suyla durulayın. Ölü cilt hücrelerinin arındığını göreceksiniz. Cildinize nem de katkısı da olacaktır.