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Yıllardır mağarada yaşayan adam kulübeye taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 12:25 | Son Güncelleme

Bigadiç ilçesinde 40 yıldır mağarada yaşayan İskender Gündüz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yaptırılan kulübeye yerleştirildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 40 yıldır mağarada yaşayan 74 yaşındaki İskender Gündüz, kendisi için yapılan kulübeye taşındı.

Akyar Mahallesi'ndeki bir mağarada yıllarca yaşayan Gündüz için Bigadiç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca kulübe inşa ettirildi.

Aynı mahallede 10 bin 325 lira maliyetle yaptırılan ve içinde su deposu ile ocak da bulunan kulübeye taşınan Gündüz'e, her ay 675 lira yaşlılık maaşı ve gıda yardımında bulunuluyor.

Vakıf Başkanı Yusuf Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların soğumaya başlamasıyla mağarada zor günler geçirmesini önlemek için Gündüz'e kulübe inşa ettirdiklerini söyledi.

Gündüz'e yardımlarda bulunmaya devam edeceklerini belirten Sevinç, "Kendisi ilk başta kulübeye taşınmayı reddetti fakat biz biraz ısrar edince gelmeyi kabul etti. Soğuk kış günlerinde mağarada zor günler geçirmesini istemedik." diye konuştu.

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Balıkesir Bigadiç İskender Gündüz kulübe Mağara

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