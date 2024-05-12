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Restorana kanlı saldırı! Detaylar ortaya çıktı: 'Tedbirinizi alın, biz geleceğiz'

12.05.2024 14:50
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Büyükçekmece'de geçtiğimiz yıl bir restorana motosikletli iki kişi tarafından yapılan silahlı saldırıda kurşunlar, restoran önünde oturan 3 çalışana isabet etti. Çalışmak için Adana'dan İstanbul'a gelen 19 yaşındaki Mehmedali Memiş'in hayatını kaybettiği saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ve detayları ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştirenlerin daha önce restoranda kavga çıkardıkları, dışarı atılınca da tehdit ve hakaretler ederek tekrar geleceklerini söyledikleri öğrenildi. İşte detaylar!

Restorana kanlı saldırı! Detaylar ortaya çıktı: 'Tedbirinizi alın, biz geleceğiz'

Dehşete düşüren olay, 10 Temmuz 2023'te Pınar tepe Mahallesi Sahil Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, 9 Temmuz Pazar günü akşam saatlerinde Ramazan Kaya, Bayram Kaya, Güven Polatdemir ve bir kadın eğlenmek üzere restorana geldi. Bir süre sonra eğlenen grup, yan masalarında oturan kişilerle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ramazan Kaya yan masada oturan kişiye şişe fırlattıktan sonra, yanındakilerle birlikte saldırdı. Restoranda arbede çıktı. Arbede, restoran çalışanlarının da araya girmesiyle büyüdü. Restoran çalışanları kavga eden grubu, yaka paça dışarı atarken, öfkeli grup tehdit ve hakaretler ederek tekrar geleceklerini söyledi. 10 Temmuz Pazartesi günü ise işletme sahibi restoranda kavga eden gruptakiler tarafından telefonla aranarak tehditler aldı.

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KURŞUNLAR MEHMEDALİ'YE İSABET ETTİ

Gece saatlerinde restoranın önüne gelen motosikletli iki kişi, önce birkaç tur keşif yaptıktan sonra restorana tabancayla ateş açtı. Kurşunlar dinlenmek üzere restoranın önünde oturan Murat Alp (18), Sercan Demir (27) ve Mehmedali Memiş (19)'e isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Alp ve Demir ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Adana'dan İstanbul'a çalışmak üzere gelen ve olaydan 20 gün önce işe başlayan Mehmedali Memiş ise dinlenmek için restoranın önünde oturduğu sandalyede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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3 ŞÜPEHLİ YURTDIŞINA KAÇTI, 2'Sİ GERİ GELİP TESLİM OLDU

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmalarda motosikletli iki saldırganın Turgay Gündoğdu ve Eren Okumuş olduğunu, Gündoğdu'nun olaydan sonraki gün yurtdışına kaçtığını tespit etti. Ramazan Kaya ve Bayram Kaya'nın ise 15 Temmuz'da yurtdışına kaçtığı tespit edildi. Çalışmaların devamında Eren Okumuş ve Güven Polatdemir polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ramazan Kaya ve Bayram Kaya ise yurtdışından geri dönerek 1 Ekim'de teslim oldu. İfadelerinin ardından gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler verdikleri ifadelerde suçlamaları kabul etmediklerini söyledi. Olayda ağır yaralanan Murat Alp ve hafif şekilde yaralanan Sercan Demir'de hastanede gördükleri tedavinin ardından taburcu oldu.

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KAVGA VE SİLAHLI SALDIRI ANLARI KAMERADA

Öte yandan restorandaki kavganın ve saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde şüpheli grubun yan masalarında oturan kişiye saldırması, restoran çalışanlarının da kavgaya dahil olması yer alıyor. Mehmedali Memiş'in ise kavgayı uzaktan izlediği görülüyor. Silahlı saldırı görüntülerindeyse, şüphelilerin olaydan önce yaptıkları keşif, ardından dinlenmek üzere olan 3 çalışana ateş ettikleri, Alp ve Demir'in koşuşturması, Memiş'in ise yaralandığı görülüyor.

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“TEDBİRİNİZİ ALIN BU ADAMLAR GELECEK"

Mehmedali Memiş'in babası Neşet Memiş, "Benim oğlum burada dershaneye gidiyordu, üniversiteye gitmesi için. Kazanamadı, bizde tekrar dershaneye gönderdik. 'Baba ben polis olacağım' diyordu. Yunus polislerini görünce heyecanlanıyor, 'Baba bende bunlar gibi' olacağım diyordu. Sınavdan çıktıktan sonra, 'Baba ben İstanbul'a gideceğim' dedi. 'Biraz kafamı dağıtırım, sınav sonuçları açıklandıktan sonra geri gelirim' dedi. İstanbul'a gönderdik, çalışmaya gitti. 20 gün falan çalıştı. Çalıştığı yerde daha öncede tartışmalar, bir takım kavgalar olmuştu. Ama biz bu mekanın bu kadar tartışılır, kavga edilir bir yer olduğunu bilmiyorduk. Bir gün böyle bir masa geliyor, oradaki mekan sahipleriyle kavga ediyorlar. Bunlar gelen müşterileri dövüyorlar. Müşteriler çıkarken de 'Tedbirini al, biz geleceğiz. Bunu senin yanına bırakmayız' diyor. Mekan sahibi S.Ş'de hiçbir güvenlik almadan, kimseye bir şey söylemeden normal yaşantısına devam ediyor. Para kazanayım, müşterim eksik olmasın diye. Bu sırada dayak yiyen taraf boş durmuyor, telefonla mekan sahibi S.Ş'i arıyorlar, 'Bizim niyetimiz ciddi, biz bu mekana geleceğiz'. Sadece bu konudan benim oğlum ve arkadaşlarının haberi olmuyor. Otoparkçıya dahi bu söyleniyor. Otoparkçıya, 'Tedbirinizi alın, bu adamlar gelecekler' diye. O sırada ne oğluma ne de yeğenim Murat Alp'e kimse bir şey söylemiyor. Ertesi gün gece 00.00 - 01.00 civarlarında, Ramazan Kaya'nın tuttuğu adamlar geliyor, motosikletle o tarafta bir iki tur atıyorlar. Gelip sıkıp sıkıp gidiyorlar kafasına göre. O sırada benim masum oğlum gidiyor" dedi.

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"HAYALLERİMİZİ, GELECEĞİMİZİ ELİMİZDEN ALDILAR"

Anne Perin Memiş, "Benim oğlumun hayalleri, geleceği vardı. Hayallerimizi, geleceğimizi elimizden aldılar. Perşembe günü mahkeme var, İnşallah belalarını bulacaklar. Her gece gömleğini öpüp de yatıyorum. Gömleğini kokluyorum ama yok, artık gelmez" diye konuştu.

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DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Büyükçekmece silahlı saldırı restoran
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