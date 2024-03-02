Yıllardır yanlış biliniyormuş: Yumurtayı sakın buzdolabı kapağına koymayın! Yumurtayı daha uzun ömürlü saklama sırrı ortaya çıktı

Yumurta, günlük beslenmemizin önemli bir parçasıdır ve genellikle buzdolabının kapak bölmesinde saklarız. Ancak, yumurtayı buzdolabı kapağına koymamak gerekiyormuş. Yumurtanın daha uzun süre taze kalması için yeni bir yöntem keşfedildi. İşte detaylar...

Bu bilgiyi öğrenenler çok şaşırıyor çünkü yumurtayı birçok kişi hep buzdolabının kapağında saklar. Ancak bu geleneksel yöntemin çok yanlış olduğu ortaya çıktı.

Neden mi? Çünkü buzdolabı kapağı buzdolabının en sıcak parçası ayrıca ısı değişimlerinin de en çok yaşandığı nokta da orası.

Yumurtaları koymak için en uygun yer buzdolabının orta bölmesi çünkü sıcaklığın sabit olduğu yer orası.

Good Housekeeping’in tüketici editörü Sara Benwell yumurtaların daha uzun ömürlü olabilmesi için kutularından çıkarılmadan saklanması gerektiğini de araştırmasına eklemiş.

Bu bilgiler ışığında yumurtaları kutularından çıkarmadan buzdolabının kapağı yerine orta bölmelerinden birinde saklarsanız daha uzun ömürlü olacaktır.







