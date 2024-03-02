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    4. Yıllardır yanlış biliniyormuş: Yumurtayı sakın buzdolabı kapağına koymayın! Yumurtayı daha uzun ömürlü saklama sırrı ortaya çıktı

    Yıllardır yanlış biliniyormuş: Yumurtayı sakın buzdolabı kapağına koymayın! Yumurtayı daha uzun ömürlü saklama sırrı ortaya çıktı

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    02.03.2024 07:46
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    Yumurta, mutfaklarımızın vazgeçilmez bir parçası. Yumurtayı saklarken buzdolabı kapağına koymanın yıllarca yanlış bilinen bir uygulama olduğu ortaya çıktı. Yumurtanın daha uzun ömürlü bir şekilde saklama sırrını merak ediyorsanız haberimize göz atabilirsiniz.

    Yumurta, günlük beslenmemizin önemli bir parçasıdır ve genellikle buzdolabının kapak bölmesinde saklarız. Ancak, yumurtayı buzdolabı kapağına koymamak gerekiyormuş. Yumurtanın daha uzun süre taze kalması için yeni bir yöntem keşfedildi. İşte detaylar...

    Bu bilgiyi öğrenenler çok şaşırıyor çünkü yumurtayı birçok kişi hep buzdolabının kapağında saklar. Ancak bu geleneksel yöntemin çok yanlış olduğu ortaya çıktı.

    Neden mi? Çünkü buzdolabı kapağı buzdolabının en sıcak parçası ayrıca ısı değişimlerinin de en çok yaşandığı nokta da orası.

    Yumurtaları koymak için en uygun yer buzdolabının orta bölmesi çünkü sıcaklığın sabit olduğu yer orası.

    Good Housekeeping’in tüketici editörü Sara Benwell yumurtaların daha uzun ömürlü olabilmesi için kutularından çıkarılmadan saklanması gerektiğini de araştırmasına eklemiş.

    Bu bilgiler ışığında yumurtaları kutularından çıkarmadan buzdolabının kapağı yerine orta bölmelerinden birinde saklarsanız daha uzun ömürlü olacaktır.

    ChefGPT


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