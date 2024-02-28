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Yılmaz Morgül'den Diva'ya çok sert sözler! "Akıl sağlığından şüphe ediyorum, gebersin"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
28.02.2024 12:03
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Bülent Ersoy'un yıllar önce yaşamını yitiren Türk Sanat Müziği efsanesi Zeki Müren hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekmişti. Yılmaz Morgül, Ersoy hakkında yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Morgül, "Akıl sağlığından şüphe duyuyorum, rezil bir iş ile kendini bitirdin, gebersin" deyince tepki çekti.

Yılmaz Morgül'den Diva'ya çok sert sözler! "Akıl sağlığından şüphe ediyorum, gebersin"

Bülent Ersoy, YouTube'da yayınlanan Dünya Güzellerim Masada programında Zeki Müren ile ilgili iddialarıyla gündem olmuştu.

'Hiç kimse bilmez bunu' diye sözlerine başlayan Bülent Ersoy, Zeki Müren'in kendisini kıskandığını ve ölümünün sebebinin de bu olduğunu öne sürmüştü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Morgül, “Siz de kıskançlığınızla Devran Çağlar’ın psikolojisini alt üst ettiniz. Devran, sizin kıskançlığınız yüzünden öldü” demişti.

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"CESARETİN VARSA ÇIKARSIN"

Morgül, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaparak sözleriyle şoke etti. Morgül ,"O şahıs kendini Türkiye'nin en büyük sesi ilan edip bir daha gelmez benim gibisi diyecek kadar rayından çıktı, seni düelloya davet ediyorum, varsa cesaretin çıkarsın. Aklı sıra Zeki Müren’i aşağılıyor, o değerli sanatçı senden 20 yıl önce Türk musikilerini okudu" dedi.

Morgül'ün bedduası ise sosyal medyada tepki çekti. Şarkıcı şunları söyledi:

"İnanılır gibi değil açıklamaları, zaten okuyamaz artık, anlıyorum onu da rahatsızlığı var. Haddini bilmedin B.E denilen insan, sen sanatçı sıfatını hak etmeyen bir insansın, seni insan olarak bile kabul etmiyorum... Akıl sağlığından şüphe duyuyorum, rezil bir iş ile kendini bitirdin, gebersin … "

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy Yılmaz Morgül
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