Yılmaz Özdil: 3. havalimanı eylemi planlı!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, 3. havalimanında yaşanan kötü çalışma koşullarını protesto eden işçilerin, müteahhitler tarafından, çalışma şartları zorlaştırılarak, eyleme zorlandığını iddia etti. Olayların planlı olduğunu öne süren Özdil, eylemin polis zoruyla işçilerden, birikmiş izin ve tazminat gibi sorunlardan kurtulmak amacıyla çıkartıldığına dikkati çekti.

Yılmaz Özdil, "Üçüncü havalimanının terbiyesiz işçileri!" başlığıyla (18 Eylül 2018) yayımlanan yazısında şu noktalara değindi:

"(Üçüncü havalimanı inşaatında neden dört senedir işçilerin gıkı çıkmıyordu da, açılışa bir ay kala bağırmaya başladılar deniyor… Çünkü artık işçilere ihtiyaç yok. Çalışma şartlarını zorlaştırırsın, eyleme zorlarsın, sonra da “bunlar terörist” deyip, işten atarsın. Böylece ne olmuş olur? Milletin orasına koyacağını ifade eden yandaş müteahhitler, işçileri polis zoruyla şak diye işten atar, hem birikmiş izin, tazminat gibi sorunlardan kurtulmuş olur, hem de açılıştan sonra yaşanacak aksaklıklar için işçileri sorumlu ilan etmiş olur.)