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Yılmaz Özdil: 3. havalimanı eylemi planlı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.09.2018 12:33 | Son Güncelleme

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçiler, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için eyleme başladı. Eylemin zamanlaması tartışma yaratırken, gazeteci Yılmaz Özdil, çok konuşulacak bir iddiayı gündeme taşıdı.

Yılmaz Özdil: 3. havalimanı eylemi planlı!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, 3. havalimanında yaşanan kötü çalışma koşullarını protesto eden işçilerin, müteahhitler tarafından, çalışma şartları zorlaştırılarak, eyleme zorlandığını iddia etti. Olayların planlı olduğunu öne süren Özdil, eylemin polis zoruyla işçilerden, birikmiş izin ve tazminat gibi sorunlardan kurtulmak amacıyla çıkartıldığına dikkati çekti.

Yılmaz Özdil, "Üçüncü havalimanının terbiyesiz işçileri!" başlığıyla (18 Eylül 2018) yayımlanan yazısında şu noktalara değindi:

"(Üçüncü havalimanı inşaatında neden dört senedir işçilerin gıkı çıkmıyordu da, açılışa bir ay kala bağırmaya başladılar deniyor… Çünkü artık işçilere ihtiyaç yok. Çalışma şartlarını zorlaştırırsın, eyleme zorlarsın, sonra da “bunlar terörist” deyip, işten atarsın. Böylece ne olmuş olur? Milletin orasına koyacağını ifade eden yandaş müteahhitler, işçileri polis zoruyla şak diye işten atar, hem birikmiş izin, tazminat gibi sorunlardan kurtulmuş olur, hem de açılıştan sonra yaşanacak aksaklıklar için işçileri sorumlu ilan etmiş olur.)

Sene 1878.

Padişah, Abdülhamid'tir.
Saraya telgraf gelir.
“Çınarlı'da Mustafa bey ocağında gaz tutuşarak beş amele yanmıştır, amele ocağa gitmekten çekinmektedir, tahkikat yapılması babında…”

Yani diyor ki, “grizu patladı, içerdeki işçiler öldü, dışardaki işçiler madene girmek istemiyor, soruşturma talep ediyoruz.”

Saray işi savsaklamaz.
Aynı gün cevap verilir.
“Bartın kaymakamlığı vekaletine, umumi ocaklarda böyle sakatlıklar olması, madenin cümle hususundandır. Her nerede olur ise olsun, eceli kaza, mukadderat-ı ilahiden olduğundan, hiçbir ocağın tatiline mahal olmadığı, gerekli tedbirlerin alınmasıyla, emsalleri gibi imalata devam etmek üzere amelenin nasihatle tedibinden geri durulmaması…”

Yani diyor ki, “soruşturmaya gerek yok, madenlerde kaza normaldir, ecelleri gelmiş, kaderleri böyleymiş, üretime devam edin, öbür işçilere edepli davranmaları için nasihat edin, terbiyelerini verin.”

Sanırım bu yüzden üçüncü havalimanına Abdülhamid adını verelim diyorlar.

Onun fıtratıyla…

Bunların fıtratı aynıdır.
Kul vardır.
İşçi yoktur.
Hedef 2023…
Kafa 1800'dür."


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Yılmaz Özdil 3. havalimanı işçileri 3. havalimanı

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Peki kit akıllı yılmaz daha tesbit edilen 450 tane sahte kimlikle şantiye alanında gösteriye katılan pkkli tikkolunundamı tazminatı vardı . Bu ülkeye düşmansiniz olum
vay be dahi adam ya. mızıkçıların 45 günlük işçi olduğunu biliyonmu acaba.
Şak diye oturtmus mu? Oturtmus
Şimdi anladın mı Fatih Altaylı.
İslam inancında KUL Allah ile insan arasındaki ilişkidir.Başka hiç bir makamlar arası kullanılamaz.
Sen kimsin lan Abdülhamid Hana çamur atıyorsun. edebini takın da yaz.
BAK HELE BAK. ŞUNUN ETTİĞİ BOYUNDAN BÜYÜK LAFLARA BAK HELE. DESTEK OLMAYACAKSAN BARİ KÖSTEK OLMA. ÖZDİLMİSİN MORGÜLMÜSÜN ANLAYAMADIK SENİ YILMAAAAZZZ.
CUK OTURMUŞ DERLER YA.
Benim kafama takılan birşey var aga. Madem bu işçiler terorist. Kaç yıldır bunlara maaş verip teroristleri besleyenlerden hesap sorulmayacak mı ?
Baktılar ki söz verdikleri tarihe yetişemeyecek türlü türlü oyunlara giriyorlar ne gereği var yani olursa ekime kadar olmazsaaaa :) kasım aralıkta biterdi yani.
doğru sözün üstüne söz söylenmez.
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