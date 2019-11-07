Yılmaz: "Türkiye, Afrika'da çok önemli bir aktör konumunda"

MUHAMMED TORUNTAY - AK Parti Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Maarif Vakfı, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, THY ve iş dünyasıyla çok önemli bir aktör konumunda artık Afrika'da." dedi. Yılmaz, AK Parti ile Güney Afrika iktidar partisi Afrika Ulusal Kongre Partisi (African National Council- ANC) heyeti arasında ağustosta imzalanan iş birliği protokolü ve mutabakat zaptı ardından Güney Afrika'yı ziyaret etti. Ziyarete ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Yılmaz, "ANC'nin misafiri olduk, ANC Afrika Ulusal Kongresi, Afrika'daki özgürlük hareketlerinin öncüsü olan bir parti, Mandela'nın partisi sadece Güney Afrika için değil tüm Afrika için önemli bir kurum ve parti. Bir partinin ötesinde de bir hareket doğrusu, tarihi kökenleri olan önemli bir hareket ve dünyada da etkinliği olan çok önemli bir kurum." diye konuştu. Yılmaz, ziyaretin sebebinin, ağustosta imzaladıkları iş birliği protokolü ve mutabakat zaptı olduğunu hatırlatarak, "Ziyaretlerde bizim ev sahibimiz ANC'nin Genel Sekreteri Sayın Ace Magashule oldu. Kendisi ANC'yi yöneten 6 kişiden biri, aslında ülkeyi yöneten 6 kişiden birisi. Devlet başkanı ve yardımcısı bu yönetim grubunun bir parçası ve genel sekreter de bu grubun bir parçası diğer üyeleri de var. Dolayısıyla bunlar aslında Güney Afrika'nın temel politikalarını belirleyenler insanlar." değerlendirmesinde bulundu.

Heyet olarak, bazı ziyaretler gerçekleştirdiklerini ve iki ülke arasında çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunduklarını anlatan Yılmaz, şu bilgileri verdi: "Cumhurbaşkanı Yardımcısı David Mabuza ile çok güzel verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bu görüşmelerde, Türkiye'ye davetlerimizi yaptık heyetlerle bu ilişkinin devam etmesi gerektiği yönünde karşılıklı olarak görüşler ortaya koyduk. Suriye meselesinde, yine Güney Afrika'nın bugüne kadar takındığı tavra teşekkür ettik ve detaylı açıklamalar yaptık. Terör konusunda gerek FETÖ olsun gerek PKK olsun Türkiye'nin mücadelesini, bu terör örgütlerinin sadece Türkiye için değil Güney Afrika için de tehdit oluşturduğunu kendilerine anlatma imkanı bulduk." Yılmaz, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü ile TİKA'nın Güney Afrika ofislerini ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldıklarını belirterek, "Bu kurumlarımızın sahada ne kadar faydalı olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Türkiye Maarif Vakfı, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, THY ve iş dünyasıyla çok önemli bir aktör konumunda artık Afrika'da. Güney Afrika ile kurduğumuz ilişkiler, Afrika'nın güneyinin tamamıyla ilgili aslında bize yeni kapılar açıyor. Güney Afrika'da ANC ile kurduğumuz bu diyalog, hem ikili ilişkilerimize katkıda bulunacak hem oradaki kurumlarımızın çalışmalarına katkıda bulunmuş olacak hem de bu kanalla Afrika'nın güneyindeki diğer ülkelerle ilişkilerimize katkıda bulunacak." diye konuştu.