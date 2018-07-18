Yıpranmış Saçlar için Doğal Saç Bakım Maskeleri

Toz, kir, yağmur, rüzgar, güneş, aşırı sıcak ya da soğuk havalar... Bir kadının nazik saç telleri her gün tüm bu dış faktörlere karşı mücadele ediyor. Özellikle yaz aylarında güneşin yakıcı etkisi dayanılmaz boyutlarda. Boya, röfle, ombre, su dalgası gibi saça uygulanan kimyasal işlemler de cabası. Stresin ve hormonların saç sağlığı üzerindeki etkilerinden de bahsedecek olursak, işlerin iyice sarpa sarması işten bile değil. Neyse ki, zamanla yıpranan saçlarına evde saç bakımı uygulamak isteyenler için onlarca doğal saç bakım maskesi var. Saç Bakım Maskesi Uygularken Nelere Dikkat Edilmeli? Her kadının cildi bir başkasına göre farklılık gösterir; bu durum özellikle de saç derisi için geçerli. Bu nedenle saç bakım maskesi uygulamadan önce mutlaka dikkat edilmesi gereken birtakım kurallar var: l Bakım maskesi seçenekleri içinden mutlaka saç tipinize uygun olanları denemelisiniz. Yağlı, kuru, karma, ince telli ve kalın telli saçlar için farklı opsiyonlar mevcut.

l Yıpranmış saçlar için maske denemesi yaparken alerji riskini her zaman göz önünde bulundurmak, önce küçük uygulamalar yapıp kızarıklık ve tahrişi gözlemlemek şart.

l Maske uyguladıktan sonra saçlarınızı dinlendirmelisiniz. Fön, maşa gibi yıpratıcı işlemler en az bir gün sonraya kalmalı.

l Saç bakım maskesinin temiz saça uygulanması daha doğru olur.

l Maskeyi durularken çok sıcak ya da çok soğuk su kullanmaktan kaçınmalısınız.

l Daha iyi sonuç için istikrarlı bir şekilde iki haftada bir maske uygulamaya devam edebilirsiniz.

l Olabildiğince organik ve katkısız malzemeler kullanarak bakım maskelerinin daha etkili olmasını sağlayabilirsiniz.

l Tarifinizin içinde yağ ya da sirke gibi asidik malzemeler varsa, öncelikle bunların seyreltildiğinden emin olmalısınız.

Doğal Saç Bakım Maskesi Tarifleri

1. Yumurtalı zeytinyağı maskesi

Yumurta maskesinin saçlar üzerindeki mucizevi etkisini herkes bilir. Doğanın bir başka mucizesi olan zeytinyağı ile yumurtanın birleşimi de; yıpranmış saçlar için bir çözüm önerisi. Üstelik bu karışım için öyle çok fazla uğraşmanıza da gerek yok. Küçük bir kasede 1 adet yumurta ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını karıştırmanız yeterli. Bu da demek oluyor ki, kek yapmaya niyetlendiğiniz bir gün saçlarınızı da rahatça aradan çıkarabilirsiniz! Yumurta ve zeytinyağı karışımını saçlarınıza dipten uca uygulayın, streç film, havlu ya da boneye sarıp en az 1 saat bekletin. Sürenin sonunda her zamanki şampuanınızla saçınızı yıkayabilirsiniz. Saçınızda yumurta kalıntısı ve kokusu kalmaması için iyice durulamaya gayret edin. Kuru saçlar için ideal olan bu yöntem, yumurtadaki protein sayesinde saç köklerinin beslenmesine, saçların daha kolay uzayıp gürleşmesine yardımcı olur. 2. Avokadolu badem yağı maskesi

Aşırı derecede kuruyan saçlar özellikle koparak dökülme yönünden büyük risk altındadır. Bu risk karşısında saçın içerisine nemi hapsedebilmek ve saç hücrelerinin canlanmasını sağlamak için doğal yağlardan faydalanmak isabetli olur. Bu karışımın içerisindeki badem yağı, yeni saç oluşumunu da büyük ölçüde destekleyecektir. Bol yağlı bakım maskesini hazırlamak için; avokado yağı, badem yağı ve zeytinyağını bir kaseye eşit oranda ekleyin. Hepsinden ikişer yemek kaşığı kullanmak yeterli olur. Sonrasında özellikle saç diplerinize, dairesel bir masaj eşliğinde uygulayın. Saçınızda birkaç saat beklettiğiniz bu maddeyi ılık suyla durulayabilirsiniz. Cilt tipiniz karmadan yağlıya doğru ilerleyen bir yapıdaysa, bu maskeyi tercih etmeyin.

3. Ballı çilekli hindistan cevizi maskesi

Özellikle yaz aylarında güneşle yıpranan saçlarınızı canlandırmak isterken; fit görünüşünüzü kaybetmek istemiyorsanız bu karışımın tadına direnmeniz gerekecek! Bal ve çilek gibi, saçların yapısını güçlendiren iki özel maddeyi içerisinde bulunduran aynı zamanda çok da lezzetli. 1 yemek kaşığı bal ve 4 iri çilekten yapacağınız püre içerisine sadece 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı eklerseniz maskeniz hazır hale gelmiş olur. Üstelik bu maske, karma ya da yağlı saç tipindeki kişiler için de uygun. Hindistan cevizi yağı bulamazsanız, zeytinyağından da faydalanabilirsiniz. Yumurta gibi kötü kokuya sebep olma riski taşımadığı için; bu karışımı uzunca süre saçınızda bekletebilirsiniz. Öncelikle 1 saat deneyin, tekrar eden seferlerde yavaş yavaş maskenin saçta kalma süresini uzatın. 4. Sarımsaklı zeytinyağı maskesi

Bu maskenin uygulaması sırasında çok konforlu hissedeceğinizi söylemek doğru olmaz. Sosyal hayata ara verdiğiniz bir hafta sonu, sarımsak maskesini uygulamak için doğru zaman olabilir. Özellikle de saçlarının gürleşmesini isteyenler, yarattığı rahatsız edici kokuya rağmen, bu yöntemi çok sık uyguluyor. Üstelik diğer uygulamaların aksine, bir kerede bolca bakım kürü hazırlayıp her seferde kullanma şansınız da var. 3 ya da 4 sarımsağı ezin ve bir küçük kavanoz zeytinyağına karıştırın, karışımdan 1-2 yemek kaşığı alıp dipten uca saçınıza uygulayın. Karışımın kalanını sonraki uygulama için bekletebilirsiniz. Doğrusunu söylemek gerekirse, yemeklere katmak için de oldukça lezzetli bir karışımınız var artık. Zeytinyağı kullanarak yaptığınız karışımlardaki asitten zarar görmemek için, sızma zeytinyağı kullanmaya dikkat edin.

5. Elma sirkesinden maske

Saçları çok yağlı olduğundan dolayı saç bakımında yağ kullanmak istemeyenler olabilir. Her gün yıkandığı halde sürekli yağlı görünen saçları, yağ ile daha da beslemek gerçekten de yanlış bir yöntem. Yıpranan yağlı saçlarına maske uygulamak isteyenlere genellikle elma sirkesi tavsiye edilir. 1 çay bardağı kadar elma sirkesini aynı oranda su ile karıştırır ve içine 1 çay kaşığı tuz eklerseniz, karışımınız da hazır hale gelir. Elbette zeytinyağında olduğu gibi sirkede de derinin tahriş olması riski var. Bu nedenle su miktarını artırabilir, küçük bir uygulama sonunda rahatsızlık hissederseniz bu kür yerine başka tarifler deneyebilirsiniz. Sirke maskesini uygularken yine havlu ya da streç film ile başınızı sararak 2 saat kadar beklemeniz gerekiyor. Sonrasında saçınızı ılık suyla güzelce durulayabilirsiniz. 6. Avokadolu ballı zeytinyağı maskesi

"Ne eskilerin zeytinyağı geleneğinden vazgeçerim, ne de avokado gibi yükselen trendlerden mahrum kalırım." diyorsanız bu maske tam size göre. 1 yemek kaşığı bal, yarım avokadonun püresi ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile son derece klasik bir formülü modernize edebilirsiniz. Özellikle avokadonun nemlendirici özelliğinden ciddi anlamda fayda görmeniz mümkün. Bu formülü; hem avokadonun içerisindeki yağ dokusu hem de zeytinyağı nedeniyle; yine ince telli ve kuru saçlara önerilebilecek bir formül olarak değerlendirmelisiniz. Saçlarınıza uyguladıktan sonra 1 saat boyunca streç film, bone ya da havlu içerisinde bekletin ve ardından şampuanla yıkayıp durulayın. Bu işlemden sonra saçlarınızı dinlendirmeyi ihmal etmeyin.