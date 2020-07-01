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Yıpranmış ve kurumuş eller için mezoterapi

Op. Dr. Bora Özel Op. Dr. Bora Özel
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Her ne kadar yaşlanma dendiğinde akla ilk yüz bölgesi gelse de eller de kişinin yaşı ile ilgili izlenim yaratan vücut bölgelerinden biridir.

Yıpranmış ve kurumuş eller için mezoterapi

El gençleştirme amacı ile yapılan medikal uygulamalardan biri de el mezoterapisidir. El gençleştirme mezoterapisi içerisinde somon DNA, vitaminler, aminoasitler, antioksidanlar ve organik silica gibi doğal bileşenler yer alıyor. Bu maddelerin el sırtına enjekte edilmesi yoluyla gerçekleştirilen el mezoterapisi sayesinde krem ya da diğer kozmetikler ile elde edilemeyen kalıcılıkta ve başarıda sonuçlar elde edilebiliyor. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bora Özel, konu hakkında merak edilenleri anlattı.

EL MEZOTERAPİSİ KİMLERE UYGULANIR?

Zaman içerisinde ellerin üzerindeki ciltte ince kırışıklıklar, kuruluklar ve buruşmalar meydana gelebilir. Ellerin sırt kısmında cilt hacmini yitirebilir ve damarların belirginliği artabilir. Ciltteki form değişikliklerine ek olarak güneş lekeleri, benler ve çiller de ellerin üst kısmında ortaya çıkabilir.

Mezoterapi 18 yaşından büyük herkese uygulanabilen bir anti aging uygulamasıdır. Daha genç ve sağlıklı bir cilde sahip olup yaşlanma belirtilerini geriletmek isteyen kişiler el mezoterapisi yaptırabilirler. Özellikle dış ortamda çalışan ya da sık sık temizlik yaptığı için cildinde yaşlanma meydana gelen kişiler için el mezoterapisinin efektif sonuçlar doğurduğu söylenebilir. El mezoterapisi genellikle toplamda 3 seansa tamamlanır, seanslar arasında 10 – 14 günlük bir süre verilir. İşlem öncesi hastaların ağrı ya da acı hissetmemesi için enjeksiyon yapılacak bölge anestezik etkisi olan krem ile uyuşturulur. Uygulama yaklaşık 15 dakikada tamamlanır.

EL MEZOTERAPİSİ ETKİLERİ NELERDİR?

El mezoterapisi uygulaması sırasında cilde enjekte edilen doğal bileşikler sayesinde el sırtında hacmi azalan bölgelerin doğal bir şekilde yeniden hac imlenmesini sağlanır. Cildin kaybolan nemi yerine gelir, el kurumaları engellenir ve eldeki yıpranmalar düzelir. El mezoterapisinin bir diğer etkisi de cildin sıkılığını yeniden kazandırması ve yaşlılık belirtilerinin giderilip cilde canlı ve parlak bir görünüm kazandırılmasıdır.

Mezoterapi el gençleştirme amacıyla uygulanan tek uygulama olmamakla birlikte en etkin çözüm üretenlerden biridir. El mezoterapisi haricinde PRP , dolgu ve kimyasal peeling gibi çeşitli medikal uygulamalar da kişinin ihtiyaçları doğrultusunda uygulanabilir.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
Op. Dr. Bora Özel

www.drboraozel.com
Facebook: @drboraozel
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