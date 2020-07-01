Yıpranmış ve kurumuş eller için mezoterapi

El gençleştirme amacı ile yapılan medikal uygulamalardan biri de el mezoterapisidir. El gençleştirme mezoterapisi içerisinde somon DNA, vitaminler, aminoasitler, antioksidanlar ve organik silica gibi doğal bileşenler yer alıyor. Bu maddelerin el sırtına enjekte edilmesi yoluyla gerçekleştirilen el mezoterapisi sayesinde krem ya da diğer kozmetikler ile elde edilemeyen kalıcılıkta ve başarıda sonuçlar elde edilebiliyor. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bora Özel, konu hakkında merak edilenleri anlattı.

EL MEZOTERAPİSİ KİMLERE UYGULANIR?

Zaman içerisinde ellerin üzerindeki ciltte ince kırışıklıklar, kuruluklar ve buruşmalar meydana gelebilir. Ellerin sırt kısmında cilt hacmini yitirebilir ve damarların belirginliği artabilir. Ciltteki form değişikliklerine ek olarak güneş lekeleri, benler ve çiller de ellerin üst kısmında ortaya çıkabilir.

Mezoterapi 18 yaşından büyük herkese uygulanabilen bir anti aging uygulamasıdır. Daha genç ve sağlıklı bir cilde sahip olup yaşlanma belirtilerini geriletmek isteyen kişiler el mezoterapisi yaptırabilirler. Özellikle dış ortamda çalışan ya da sık sık temizlik yaptığı için cildinde yaşlanma meydana gelen kişiler için el mezoterapisinin efektif sonuçlar doğurduğu söylenebilir. El mezoterapisi genellikle toplamda 3 seansa tamamlanır, seanslar arasında 10 – 14 günlük bir süre verilir. İşlem öncesi hastaların ağrı ya da acı hissetmemesi için enjeksiyon yapılacak bölge anestezik etkisi olan krem ile uyuşturulur. Uygulama yaklaşık 15 dakikada tamamlanır.