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YKS esnasında fenalaşan aday yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 21:39 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı sırasında fenalaşıp yere düşen 24 yaşındaki Sercan Bolat yaşamını yitirdi - Bolat'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) katılan 24 yaşındaki aday yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Sercan Bolat (24) Ankara Sincan'daki 100. Yıl İmam Hatip Ortaokulunda YKS'nin ilk oturumuna girdi.

Sınav sırasında fenalaştığı ve yere düşerek başını çarptığı öğrenilen Bolat, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lokman Hekim Sincan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolda kalbi duran Bolat, hastanedeki müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

Bolat'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Sercan Bolat'ın 2 yıllık evli ve bir erkek çocuğu olduğu öğrenildi.

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