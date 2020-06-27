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YKS sınavına son 30 saniyede yetişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2020 12:48 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT bugün yapıldı. Kütahya'da Ali Han isimli öğrenci, sınava sürenin dolmasına 30 saniye kala yetişebildi.

Kütahya'da öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak maskelerini takarak sınav salonlarına giriş yaptı. TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi.

Bazı veliler sınavların yapılacağı okullara sabahın erken saatlerinde gelirken, bazı veliler ise sınav saatinde gelmeyi tercih etti.

SON 30 SANİYEDE YETİŞTİ

Ali Han isimli öğrenci, sınav salonuna koşarak geldi. Han, sürenin dolmasına 30 saniye kala yetişebildi. Han'ın sınava yetişme gayreti kameraya yansıdı.

İsimleri öğrenilemeyen iki öğrenci ise sınavı girebilmeye son 50 saniyede yetişti.

Kaynak: İHA

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