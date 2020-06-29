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Yoğurt diyeti nedir, nasıl yapılır?

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YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yoğur, yararlı bakteriler içeren fermante bir süt ürünüdür.

Yoğurt diyeti nedir, nasıl yapılır?

Yaklaşık 6000 yıldır bünye dostu olarak görülen ve bu sebeple en çok tüketilen gıda maddeleri arasında yer alan yoğurdun faydası vücuda sağladığı kalsiyum ile sınırlı değil. Yoğurt, sindirimi düzenlemek ve kilo vermeye katkı sağlamaktan kan basıncını düzenlemeye kadar birçok özelliğe sahiptir. İçeriğindeki bakteriler ile sindirimi hızlandırır ve yağ yakımına katkı sağlar. Uzun süre tok tutar. Yoğurt, yapısı itibarıyla hafif ve düşük yağlı bir besin olduğu için yoğurt diyeti ile zayıflayanlar uzun süre tok kalır, şişkinlik hissinden muzdarip olmaz. Fakat istenen sonuca ulaşmak için diyeti uygularken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bunlardan en önemlisi tüketilen yoğurdun çeşididir. Diyet sırasında yağ oranı düşük hatta ev yapımı yoğurtların tercih edilmesi önerilir.

Yoğurt Diyeti Nasıl Yapılır?

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5 günde 3 kilo zayıflatan diyet olarak ünlenen yoğurt diyeti 5-7 gün civarında uygulanması mümkün olan bir diyet programıdır. Diyet esnasında tüketilmesi uygun olan besinlere sadık kalınmalıdır. Ancak bu besinlerin hangi sıklıkla tüketileceği kişiye bağlıdır. Meyve ve çorba tüketimi serbesttir, ayrıca haşlanmış besinler ile birlikte yoğurdun yulaf ile takviye edilmesinde de bir sakınca yoktur. Yani aslında yoğurt diyeti ile kaç kilo verilir sorusunun yanıtı diyet esnasında ek besinlerden ne kadar tüketildiğine bağlı.

Yiyebilecekleriniz

Az yağlı veya ev yapımı yoğurt, yulaf, her çeşit meyve, haşlanmış patates, haşlanmış tavuk göğsü, ızgara kırmızı et, balık, etli sebze yemekleri, kuru erik, incir veya kayısı, sebze çorbası.

İçecek olarak; bitki çayları, detoks suları, limonlu su, şekersiz çay, şekersiz ve kremasız kahve.

Yememeniz Gerekenler

Tam yağlı yoğurt, kese yoğurdu, kaymaklı yoğurt, tava yoğurdu, şeker veya bal, kızartma, makarna, pilav, hamur işi, şeker içeren herhangi bir tatlı, işlenmiş gıdalar, hazır salata sosları, ketçap ve mayonez gibi soslar, krema içeren herhangi bir çorba veya yemek.

İçecek olarak; asitli içecekler, tatlandırıcı içeren meyve suları, alkollü içkiler.

Önemli bir faktör olarak; diyet boyunca tükettiğiniz tuz miktarını minimuma indirmeye çalışın, tuz vücudun su tutmasına sebep olur.

Yoğurt Diyetinin Faydaları

  • Gerekli kalsiyumun alınmasını sağlar ve kasların güçlenmesine yardımcı olur.
  • Yağ yakar ve vücutta barınan toksinlerin atılmasını sağlar.
  • Sindirim sistemini düzenler ve ödem atılmasına yardımcı olur.
  • Metabolizmayı hızlandırır ve mide dostudur.
  • Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
  • Yoğurdun içeriğinde bulunan çinko ve laktik asitler sayesinde gözenekler temizlenir ve cilt üzerinde bulunan ölü hücreler yenilenmeye başlanır.

Yoğurt Diyetinin Zararları

  • Laktoza alerjisi olan kişiler için hazımsızlık problemi yaratır.
  • Yoğurt yüksek kolesterol ve fosfor içerdiği için böbrek taşı problemi olanlar için risk oluşturur.
  • Yoğurt asidik bir besin olduğu için reflü gibi mide problemleri olan kişiler için bu diyet programı tavsiye edilmez.
  • Bu diyet programı besinlerin sınırlandırılması esasına dayandığı için hamile veya emziren kadınlar için uygun değildir.
  • 7 günden fazla ara verilmeden diyete devam edilmesi gaz, ishal ve şişkinlik gibi sorunlara neden olabilir.
  • Yoğurt demir emilimini azalttığı için kansızlık problemi olan kişiler için önerilen bir diyet programı değildir.

Örnek Yoğurt Diyeti Listesi

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5 günlük yoğurt diyeti için birçok alternatif diyet listesi bulunmaktadır. Kendinize en uygun olan programı seçmeniz diyetin devamlılığı için önemlidir. Aşağıdaki diyet listesine ek olarak sabahları kahvaltıdan önce 1 su bardağı limonlu ılık su, akşamları ise yemekten sonra 3 tane kuru erik ve 1 bardak şekersiz çay tüketebilirsiniz. Yoğurt detoksu, limitli çeşit ile beslenmeye yönlendirdiği için 7 günden fazla uygulanmamalı, muhakkak ara verilmelidir. Diyeti yaparken asıl amaç toksinlerden kurtulmak ve ödem atmaktır. Bu nedenle alkol, tuz ve şeker tüketimi minimuma indirilmeli, hatta hiç tüketilmemelidir.

1. Gün

  • Sabah: 1 porsiyon yağsız yoğurt ve 1 bardak şekersiz çay 1 su bardağı limonlu ılık su.
  • Öğle: 1 porsiyon sebze çorbası (kremasız), 1 porsiyon yağsız yoğurt.
  • Ara öğün: 1 bardak çay, 1 porsiyon meyve , 1 bardak şekersiz çay.
  • Akşam: 1 porsiyon sebze çorbası (kremasız), 1 porsiyon yağsız yoğurt.

2. Gün

  • Sabah: 1 porsiyon yağsız yoğurt, 1 kaşık yulaf ve 1 bardak şekersiz çay 1 su bardağı limonlu ılık su.
  • Ara öğün: 1 porsiyon yoğurt, 1 porsiyon meyve ve 1 bardak şekersiz çay.
  • Öğle: 1 porsiyon sebze çorbası (kremasız), 1 porsiyon yağsız yoğurt.
  • Akşam: 1 porsiyon mercimek çorbası, 1 porsiyon yağsız yoğurt.

3. Gün

  • Sabah: 1 porsiyon yağsız yoğurt, 1 kaşık yulaf ve 1 bardak şekersiz çay 1 su bardağı limonlu ılık su.
  • Ara öğün: 1 porsiyon yoğurt, 1 porsiyon meyve ve 1 bardak şekersiz çay.
  • Öğle: 1 porsiyon sebze çorbası (kremasız), 1 porsiyon yağsız yoğurt.
  • Akşam: 1 porsiyon mercimek çorbası, 1 porsiyon yağsız yoğurt.

4. Gün

  • Sabah: 1 porsiyon yağsız yoğurt, 1 kaşık yulaf ve 1 bardak şekersiz çay 1 su bardağı limonlu ılık su.
  • Ara öğün: 1 porsiyon yoğurt, 1 porsiyon meyve ve 1 bardak şekersiz çay.
  • Öğle: 1 porsiyon sebze çorbası (kremasız), 1 porsiyon yağsız yoğurt.
  • Akşam: 1 porsiyon mercimek çorbası, 1 porsiyon yağsız yoğurt.

5. Gün

  • Sabah: 1 porsiyon yağsız yoğurt, 1 kaşık yulaf ve 1 bardak şekersiz çay 1 su bardağı limonlu ılık su.
  • Ara öğün: 1 porsiyon yoğurt, 1 porsiyon meyve ve 1 bardak şekersiz çay.
  • Öğle: 1 porsiyon sebze çorbası (kremasız), 1 porsiyon yağsız yoğurt.
  • Akşam: 1 porsiyon mercimek çorbası, 1 porsiyon yağsız yoğurt.

Ev Yoğurdu Tarifi

Evde yapılan yoğurtlar marketten alınan yoğurtlara göre daha zengin bir içeriğe sahiptir. Yoğurt rejimi yaparken ideal yoğurdu tüketmek adına uygulanabilecek tarif şu şekildedir;

1. Sütü tencerede kaynatın ve kaynarken karıştırarak içinde bulunan suyun buharlaşmasını sağlayın.

2. Ocaktan alıp mayalanması için ısısını koruyacak şekilde etrafını örtün.

3. Süt ılıdığında, tahta kaşık ile bir kaşık yoğurt alın ardından yoğurt ve ılık sütü ayrı bir kapta püre haline getirin.

4. Hazırladığınız yoğurt ve süt püresini ılımış durumda olan süt tenceresine ilave edin ve birbirleriyle karışmalarını sağlayın.

5. Tencerenin kapağını kapatın ve tekrar etrafını kumaş ile sıkıca sarın.

6. Tencereyi sıcak kaloriferin yakınında 4-6 saat kadar bekletin.

Püf Noktaları

  • Kaynar süte yoğurt karıştırılmamalı, karıştırma işleminden önce süt serçe parmak ile kontrol edilip, ılıdığından emin olunmalı.
  • Tarifin hiçbir aşamasında metal kaşık kullanılmamalı.
  • Mayalanma işleminin gerçekleşmesi için sıcak ortam şarttır ve yoğurdun hava almaması önemlidir.
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