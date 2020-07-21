Yoğurt, saç bakımında vazgeçilmez hale geldi! Hardal tohumu, soğan ve muz ile karıştırıp...

Lezzetli ve besleyici olmasıyla öne çıkan yoğurt, önemli bileşenlerle yüklü. Öğünlerimize sağlık katan bu özel yiyecek, saç sağlığını da en iyi şekilde destekler. Peki, yoğurdu saç bakımında nasıl kullanabilirsiniz? Tüm detayları sizler için araştırdık.

NEMLENDİRİCİ YOĞURT MASKESİ

Saçlarınız kuru ve donuk ise nemlendirici yoğurt maskesi uygulayabilirsiniz. Yoğurt ve yumurta akını karıştırıp saçlarınızda bekletmeniz yeterli. İki yumurtanın akı ve yarım su bardağı yoğurdu iyice çırpın. Bu maske karışımını saçlarınıza uygulayın. 10 dakika bekledikten sonra saçlarınızı arındırın. Yumurta akı ve yoğurt, saçlarınızı sağlıklı tutmak ve ihtiyaç duyduğu nemi kazandırmak için protein, mineral ve B vitamini desteği sunar.

KEPEK ÖNLEYİCİ YOĞURT MASKESİ

Kepek problemiyle savaşıyorsanız bir de yoğurtlu maskeyi denemenizi öneririz. Yarım su bardağı yoğurt ve bir adet papaya püresini birleştirin. Elde ettiğiniz maske karışımı saç derinize yavaşça sürün. Ortalama 15 dakika bekledikten sonra saçlarınızı durulayın. Yoğurdun içinde bulunan protein ve laktik asit, saç derinizdeki ölü hücreleri temizler. Papaya ise saç derinizi yatıştırır.