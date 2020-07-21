Yoğurt, saç bakımında vazgeçilmez hale geldi! Hardal tohumu, soğan ve muz ile karıştırıp...

Lezzetli ve besleyici olmasıyla öne çıkan yoğurt, önemli bileşenlerle yüklü. Öğünlerimize sağlık katan bu özel yiyecek, saç sağlığını da en iyi şekilde destekler. Peki, yoğurdu saç bakımında nasıl kullanabilirsiniz? Tüm detayları sizler için araştırdık.
Saçlarınız kuru ve donuk ise nemlendirici yoğurt maskesi uygulayabilirsiniz. Yoğurt ve yumurta akını karıştırıp saçlarınızda bekletmeniz yeterli. İki yumurtanın akı ve yarım su bardağı yoğurdu iyice çırpın. Bu maske karışımını saçlarınıza uygulayın. 10 dakika bekledikten sonra saçlarınızı arındırın. Yumurta akı ve yoğurt, saçlarınızı sağlıklı tutmak ve ihtiyaç duyduğu nemi kazandırmak için protein, mineral ve B vitamini desteği sunar.
Kepek problemiyle savaşıyorsanız bir de yoğurtlu maskeyi denemenizi öneririz. Yarım su bardağı yoğurt ve bir adet papaya püresini birleştirin. Elde ettiğiniz maske karışımı saç derinize yavaşça sürün. Ortalama 15 dakika bekledikten sonra saçlarınızı durulayın. Yoğurdun içinde bulunan protein ve laktik asit, saç derinizdeki ölü hücreleri temizler. Papaya ise saç derinizi yatıştırır.
Yoğurt, yumuşatma özelliğiyle de bilinir. Saçlarınız anlamsızca kabarıyorsa muz ve yoğurdun gücünden yararlanabilirsiniz. Bir adet muzu püre haline getirin ve bir bardak yoğurtla karıştırın. Hazırladığınız maske harcını saçlarınızın tamamına uygulayın. 15 dakika bekleyin ve ardından saçlarınızı maskeden arındırın. Yoğurt ve muz, saçlarınızı pürüzsüz tutmaya yardımcı olan proteinlere sahip. Kısa sürede en iyi sonuçları elde etmek için yoğurtlu maskeyi düzenli olarak uygulamalısınız.
Yoğurt, doğal iltihap önleyici olarak da bilinir. Limon ise saç derinizdeki sebum üretimini dengeler. 250 ml yoğurtla bir adet limonun suyunu birleştirin. Saç dipleriniz dahil olmak üzere saçınızın tamamına maskeyi uygulayın. Yaklaşık yarım saat bekledikten sonra saçlarınızı yıkayabilirsiniz. Bu maske hem saçlarınızın aşırı yağlanmasını önler hem de kepek problemine çözüm sunar.
Yoğurt, toz hardal tohumu ve soğan suyu birleşimiyle saç dökülmesine elveda diyebilirsiniz. Soğan suyu saç köklerine kan akışını destekler. Hardal tohumu saç büyümesini teşvik eden A vitamini bakımından zengindir. Yoğurt ise saçlarınızın daha güçlü olması için ihtiyaç duyduğu faydalı maddeleri yapısında barındırır. Bir yemek kaşığı toz hardal tohumu, bir soğanın suyu ve bir bardak yoğurdu birleştirip, iyice çırpın. Hazırlamış olduğunuz maskeyi saç diplerinize ve saçlarınızın geri kalanına sürün. Yarım saat kadar bekledikten sonra saçlarınızı durulayın.
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