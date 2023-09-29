Yok artık dedirtti! Eteği giyip park halindeki otomobili böyle çaldı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Bürosu ekipleri, il merkezinde park halindeki Fiat marka aracın etek giyen ve yüzünü kapatan bir şüpheli tarafından çalınması üzerine tahkikat başlattı. Ekipler 82 saatlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Kamera incelemeleri ve çevre araştırması sonucu otomobil, Asma Mahallesi'nde branda ile örtülü bir şekilde gizlenmiş halde bulundu. Aracın çalındıktan sonra önce Elvanpazarcık beldesine götürüldüğü, burada açık mavi renge boyandığı ve şase numarasının kazınarak parçalarının da söküldüğü tespit edildi.

Hırsızlık olayının zanlıları R.C. (51), S.C. (22) ve İ.G. (27) ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen İ.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki zanlı ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

(İHA)

