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YÖK Başkan Vekili Rahmi Er'den ERÜ'ye ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 21:17 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Er :"YÖK olarak yüksek öğretimde daha çok kalite ve daha çok uluslararası iş birliklerine önem veriyoruz"

KAYSERİ (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er, Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) akademisyenlerle buluştu.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, YÖK Başkan Vekili Er, ilk olarak Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından akademisyenlerle bir araya gelen Er, yükseköğretim sisteminde yapısal gelişmeleri anlattı.

Yükseköğretimde kaliteye değinen Er, şunları kaydetti:

"Yükseköğretimde nicel büyümeyi tamamladık, bundan sonra nitel büyümeyi hedefliyoruz. Bunun içinde yükseköğretimde kaliteye daha çok önem vereceğiz. YÖK olarak yüksek öğretimde daha çok kalite ve daha çok uluslararası işbirliklerine önem veriyoruz. Yükseköğretimde mevcut kalitenin artırılması için gayretlerimiz sürecek."

Er, daha sonra, Genom ve Kök Hücre Merkezi, Nanoteknoloji Araştırma Merkezi ile İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezlerini gezdi.

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Erciyes Üniversitesi Prof. Dr. Rahmi Er

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