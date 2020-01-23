YÖK Başkanı, ihtisaslaşacak 5 üniversiteyi daha açıkladı

YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç, 2015 yılında başlatılan proje kapsamında ilgili paydaşlarla birlikte seçilen 10 üniversiteye ek olarak ihtisaslaşacak 5 yeni üniversite ve ihtisas alanlarını açıkladı. ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler’ başlığı altında daha önce seçilen Bingöl Üniversitesi tarım ve havza bazlı alanında, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi hayvancılık alanında, Düzce Üniversitesi sağlık ve çevre alanında, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarım ve jeotermal alanında, Uşak Üniversitesi tekstil, dericilik ve seramik alanında, Aksaray Üniversitesi spor ve sağlık alanında, Kastamonu Üniversitesi ormancılık ve tabiat turizmi alanında, Muş Alparslan Üniversitesi hayvancılık alanında, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi çay alanında, Siirt Üniversitesi tarım ve hayvancılık alanında faaliyet göstermesi için ihtisaslaştırılmıştı. YÖK Başkanlığı Konferans Salonu’nda yapılan toplantıda Saraç, bölgesel kalkınma odaklı üniversiteleri ve ihtisaslaşma alanlarını açıkladı. Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Programı’na yeni seçilen Artvin Çoruh Üniversitesinin tıbbi ve aromatik bitkiler alanında, Bartın Üniversitesinin akıllı lojistik ve bütünleşik bölge uygulamaları alanında, Hitit Üniversitesinin makine ve imalat teknolojileri alanında, Kırklareli Üniversitesinin gıda alanında, Yozgat Bozok Üniversitesinin endüstriyel kenevir alanında ihtisaslaşacağı belirtildi.

"ÜNİVERSİTELERİMİZDEN BEKLENTİMİZ..." YÖK Başkanı Saraç, üniversitelerin faaliyetlerinin birbirinin aynı olmayacağına değinerek, “Başkanlık görevine geldiğim 2015 yılından itibaren üzerinde durduğumuz önemli bir konu da şudur; üniversitelerin faaliyetlerinin ve ilmi çıktılarının birbirinin aynısı olamayacağı, akademik yapılarına, beşeri sermayelerine, kuruluş misyonlarına ve bulundukları bölgelere bağlı olarak yapılan değerlendirmelerle üniversitelerimizde çeşitliliğin gerekliliği ortaya çıkmıştır. Yeni YÖK’te ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Projesi’, 2006’dan sonra kurulmuş olan üniversitelerle çalışılmaya başlandı. Bingöl, Kırşehir Ahi Evran, Uşak, Düzce, Burdur Mehmet Akif Ersoy, Aksaray, Kastamonu, Muş Alparslan, Recep Tayyip Erdoğan ve Siirt Üniversiteleri, bölgenin mevcut durumu, üniversitenin potansiyeli, bölge-üniversite ilişkisi gibi üç ana kulvarda pek çok parametre dikkate alınarak bu proje için seçildiler. Bugün bu 10 üniversitemize gene aynı kriterler ile değerlendirmeye alınarak seçilen Yozgat, Kırklareli, Çorum Hitit, Bartın, Artvin üniversiteleri olmak üzere 5 üniversitemiz daha katıldı. Bütün bu üniversitelerimizden beklentimiz, kendilerine verilen ihtisaslaşma alanında ‘Hedeflenmiş Sosyo-Ekonomik Araştırma Programları’nı geliştirmeleri ve bu programın bölgenin kalkınmasına anlamlı değerler sunmasını sağlamalarıdır. Böylece bölgede üniversite organizasyon ve stratejilerinde gelişmeler olacak, AR-GE organizasyonu artacak, ürün pazar ve rekabetinde güçlenmeler beklenecek, fon kaynakları artacak, yeni genişletilmiş işbirlikleri doğacak, uzmanlaşmış merkezler gelişecek ve de en önemlisi bölgeye ait kültürel güçlü değişimler ortaya çıkacaktır” ifadelerini kullandı.