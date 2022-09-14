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  4. Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

14.09.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadece bir dakikada son derece dağınık olan odanızı o dağınık görüntüden kurtarabilir misiniz? "İmkânı yok." dediğinizi duyar gibiyiz. Yanılıyorsunuz, yaşam alanınızdaki dağınıklığı kısa sürede yok etmeye yarayacak minimal eşyalara ve mobilyalara sahipseniz, bu pekala mümkün! Nasıl mı? İşte detaylar!

Odanıza böyle bir düzen getirmek ister misiniz?

Videoda gördüğünüz ürünleri kaçırmayın

Teknoloji harikası sensörlü çöp kovaları

İçecek soğutucu mini dolapla soğuk içecekleriniz hep yanınızda

Çekmece içi düzenleyicilerle dağınık çekmecelere elveda

Sevimli şarj koruyucularla kabloların kırılmasına bükülmesine son

Her eve lazım bir ürün: Mini maket bıçağı

Akıllı cihazların temizliği hiç bu kadar kolay olmamıştı: Klavye temizleme seti

Masaüstü mini pilli süpürgelerle toza, kire "güle güle" demenin vakti geldi

Önemli notlarınızı, belgelerinizi güvende tutacak organizer ajandalar

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Çalışma temposu, çeşitli sorumluluklarımız derken kimi zaman evimizin düzenine ve temizliğine gereken önemi gösteremiyoruz. Bu da yaşam alanımızda dağınık bir görüntünün ortaya çıkmasına neden oluyor. Dağınık dolaplar, karmaşık çalışma masası, çıkardığımız yerde bırakılmış ayakkabılar ve giysiler derken tüm bu dağınıklığın içinde yer almak son derece can sıkıcı olabiliyor. Üstelik dağınık bir ortam gerekli konforu da sunmuyor. Haliyle en kısa sürede dağınıklıktan kurtulmak gerekiyor. Siz de evinizin derli toplu ve düzenli olmasına önem verenlerdenseniz, videodaki gibi kısa sürede yaşam alanınızı düzene sokmak isteyenlerdenseniz doğru yerdesiniz. Odanızda, salonunuzda tertemiz, pırıl pırıl, düzenli bir görünüme kavuşmak hiç de zor değil. Sadece biraz zaman ayırmak, yaşam alanınıza düzen katacak kimi ürünlere sahip olmak yeterli.

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