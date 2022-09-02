Akıllı telefonunuzu, saatinizi, kablosuz kulaklığınızı aynı anda şarj etmenizi sağlayan 3'ü 1 arada kablosuz şarj cihazı

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Şarj deneyimini basit hale getiren kablosuz şarj aygıtı, birden fazla cihazınızı en kısa sürede şarj etmenizi sağlıyor. Yapmanız gereken, şarj etmek istediğiniz cihazınızı şarj platformunun üzerine yerleştirmek. Farklı renklerde ve tasarımlarda üretilen bu ürünlerin katlanabilen veya stand şeklinde modelleri bulunuyor. Tercih ettiğiniz modele göre cihazlarınızı, dikey ya da yatay konumda şarj edebiliyorsunuz. Kablosuz şarj özelliği bulunan cihazlarla temasa geçtiği anda şarj işlemi yapabilen bu ürünler, verimli ve pratik olmaları sebebiyle birçok kişinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Siz de hayatınızı pratiklik katacak, kullanıcıların tam not almayı başaran yeni nesil kablosuz şarj aygıtlarına sahip olmak isterseniz;

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