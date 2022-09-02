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Akıllı telefonunuzu, saatinizi, kablosuz kulaklığınızı aynı anda şarj etmenizi sağlayan 3'ü 1 arada kablosuz şarj cihazı

02.09.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğilip bükülen, birbirine karışan kablolardan siz de mi sıkıldınız? Kablo yığınlarından kurtulmak, bir çırpıda tüm akıllı cihazlarınızı şarj etmek mi istiyorsunuz? O hâlde bu önerimiz tam size göre: 3'ü 1 arada kablosuz şarj aygıtı. Aynı anda hem akıllı telefonunuzu hem kablosuz kulaklığınızı hem de akıllı saatinizi şarj etmenize olanak sağlayan bu aygıt, sizi hem kablo derdinden kurtaracak hem de zamandan ve yerden tasarruf etmenizi sağlayacak. İşte detaylar!

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Şarj deneyimini basit hale getiren kablosuz şarj aygıtı, birden fazla cihazınızı en kısa sürede şarj etmenizi sağlıyor. Yapmanız gereken, şarj etmek istediğiniz cihazınızı şarj platformunun üzerine yerleştirmek. Farklı renklerde ve tasarımlarda üretilen bu ürünlerin katlanabilen veya stand şeklinde modelleri bulunuyor. Tercih ettiğiniz modele göre cihazlarınızı, dikey ya da yatay konumda şarj edebiliyorsunuz. Kablosuz şarj özelliği bulunan cihazlarla temasa geçtiği anda şarj işlemi yapabilen bu ürünler, verimli ve pratik olmaları sebebiyle birçok kişinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Siz de hayatınızı pratiklik katacak, kullanıcıların tam not almayı başaran yeni nesil kablosuz şarj aygıtlarına sahip olmak isterseniz;

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