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YÖK'ten flaş karar! Kadro yetkisini üniversitelere devretti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2018 12:11 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulu, kadro kullanma yetkisini üniversite yönetim kurullarına devretti.

YÖK'ten flaş karar! Kadro yetkisini üniversitelere devretti

YÖK bazı yetkilerinin üniversitelere devredilmesi uygulamasına bir yenisini daha ekledi. YÖK Yürütme Kurulu'nda alınan karar gereği üniversitelerdeki asgari kadro aktarımı artık YÖK'ün onayına ihtiyaç duyulmaksızın üniversite yönetim kurulunun kararıyla gerçekleştirilebilecek.

TARİHİN EN BÜYÜK YETKİ DEVRİ

YÖK'ün bu kararının yükseköğretim tarihindeki en büyük yetki devri olduğu bildirildi.

Asgari kadro sayısının iki katına kadar kadro kullanma yetkisi ise üniversitelerin alt bileşenlerinin uygun görüşlerinin alınması kaydıyla yine üniversite yönetimlerine devredildi.

Bu kapsamda, üniversitelerin asgari kadrolarının iki katına kadar, bölgesel kalkınma odaklı üniversitelerin ihtisas alanları ile doğrudan ilgili birimler için üç katına kadar, araştırma üniversitelerinin ise dört katına kadar olan kadro aktarım yetkisi üniversite yönetim kurulu kararıyla YÖK onayına ihtiyaç duyulmadan doğrudan üniversiteler tarafından gerçekleştirilecek.

Üniversitelerin sadece norm dışı kadro ihtiyaçları olması halinde bu talepleri değerlendirecek olan YÖK, ayrıca üniversitelere, bu yetkiyi kullanırken
ilgili anabilim dalı, ana sanat dalı, bölüm başkanları ve birim kurulları ile birlikte mevzuata ve akademik teamüllere uygun tarzda hareket etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Söz konusu karar, 31 Aralık 2019'a kadar geçerli olacak. YÖK bir senelik müddet sonunda yönetişim, liyakat, ehliyet ve kamu yararı bakımından üniversitelerin kadro kullanımlarını kamuya açık bir şekilde değerlendirerek, bu süreleri üniversite bazında tekrar uzatacak.

YÖK yetkilileri, bu yetki devri ile yükseköğretim kurumlarında üniversite kültürünün oluşmasını amaçladıklarını ifade ettiler. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
YÖK üniversite kurma yetkisi

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
boğaziçi ünv.mezun kızım 3 dil biliyor. kıytırık bir üniversiteye öğr.gorevlisi olarak bile giremiyor.. adamı olan haketmediği işe alınıyordu. şimdi tamamen önü açıldı adam kayırmanın ...
YÖK+ DİYANET+TRT derhal kapatılmalıdır..
YÖK + DİYANET derhal kapatılmalıdır..
Yanlış Cografya da doğmuşsun ! Bu ülkenin sadece dindar ve kindar nesillere ihtiyacı var, kardeşim..
simdi Nasil olacak istedigi kişileri mi alacaklar
Allah ıslah etsin sizi napacağınızı şaşırdınız
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