Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Muzaffer Elmas, Ordu’da yaptığı açıklamada, "Üniversitelerde mevcut dersler ve ders verme şekilleri değiştirilmeli, yeni dersler eklenmeli, sanat, beşeri bilimler, dil sanatları, drama, yeni medya gibi insanın kendini geliştirebileceği dersler eklenmeli, bunlara uygun öğrenme ortamları olmalıdır" dedi. Ordu Üniversitesinde ‘Yükseköğretim Kalite Çalışmaları’ konulu konferans veren YÖKAK Başkanı Muzaffer Elmas, üniversitelerin kurumsal çalışma sistemlerini değiştirmesi gerektiğini vurguladı. Dünyada bilişim ve dijital alanında hızlı değişmelerin olduğunu, bunun için mesleki ve etik açıdan yüksek bilgi beceri ve yetkinlikte mezunlar yetiştirmek gerektiğini kaydeden Elmas, "Dijital dönüşüm, çalışma biçimini değiştirmeden eski teknolojinin yerine yenisi konularak olmaz. Kurumlar çalışma biçimini değiştirmeden teknoloji transfer etmeye çalışıyorlar, aslında dijital dönüşüm böyle olmaz. Biz üniversitelerden içerisinde sadece eğitim bilimcinin değil, mühendis, işletmeci ve bilişimcinin mutlaka olduğu ‘öğrenme mükemmellik merkezleri’ kurmalarını istiyoruz, şu anda sekiz-dokuz tane var ve bu sayıyı hızla artırmaya çalışıyoruz. Bununla birlikte mevcut dersler ve ders verme şekilleri değiştirilmeli, yeni dersler eklenmeli, sanat, beşeri bilimler, dil sanatları, drama, yeni medya gibi insanın kendini geliştirebileceği dersler eklenmeli, bunlara uygun öğrenme ortamları olmalıdır” dedi.

“Üniversiteler vizyonunu değiştirmeli”

YÖKAK Başkanı Elmas, şöyle devam etti:

“Üniversiteleri zapturapt altına almak gibi bir durum söz konusu değil. Üniversitelerin kendi özelliklerini ön plana çıkaracak bir atmosfer oluşturmaya çalışıyoruz. Üniversite kendisi zaten vizyon, misyon, strateji ve hedeflerini belirliyor. Önemli olan bu vizyon ve misyona uygun şekilde hareket edebilmektir, Türkiye’de bunun uygulanma oranı yüzde 20-25 civarında. Biz de Kalite Kurulu olarak üniversitelerin vizyon, misyon ve hedeflerin uygulanması konusunda hangi aşamada olduklarını tespit edip ilerlemeleri konusunda destek olmaktayız. Yükseköğretim Kalite Kurulu kurumlarının eğitim öğretim, araştırma ve girişimcilik alanlarında hazırladıkları raporları değerlendirir, yorumlar, öneri ve değerlendirmelerini ilgililere sunar. Bir dış göz olarak üniversiteleri inceleyen Yükseköğretim Kalite Kurulunun kurumları ülkelere ve bölgelere göre farklılık göstermektedir. Fakat özleri aynıdır. Ülkemiz için ise coğrafi konumu ve insan yapısı itibarıyla basit, sade ve az bürokrasi içeren bir model daha uygundur."

Morfoloji binası konferans salonunda düzenlenen konferansa ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tevfik Noyan, Genel Sekreter Doç. Dr. M. Kenan Şahin, Akademik Bilişim Devamlı Düzenleme Kurulu ve İnternet Teknolojileri Derneği Temsilcisi Dr. Necdet Yücel, Fakülte Dekanları ve MYO Müdürleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Konferans sonrası ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Muzaffer Elmas’a teşekkür belgesi takdim etti.



