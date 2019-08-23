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YÖK'ten 'Ahmet Ağırakça' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 18:23 | Son Güncelleme

 YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu'nca (YÖK) Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA) - YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu'nca (YÖK) Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın görevden alındığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. YÖK'ün açıklamasında, "Görev süresi dolan ve yaş haddi sınırında olması sebebiyle Rektörlük görevine tekrar aday olması mümkün olmayan Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın yerine Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bir 'atama' yapılmıştır" denildi.
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Mardin Artuklu Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın görevden alındığına dair haberlerle ilgili açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi. Açıklamada, Ağırakça'nın görevden alınmadığı, görev süresinin dolması ve yaş haddinden dolayı tekrar aday olmasının mümkün olmadığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"Sayın Prof. Dr. Ahmet Ağırakça görevden alınmamıştır. Rektörlük görev süresi sona eren Prof. Dr. Ağırakça, ilgili mevzuat gereği yeni bir atama yapılana kadar vekâleten görevine devam etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından, görev süresi dolan ve yaş haddi sınırında olan Sayın Ağırakça’nın yerine Sayın Prof. Dr. İbrahim Özcoşar Rektör olarak atanmıştır. Görüldüğü üzere bir ‘görevden alma’ işlemi söz konusu olmayıp, görev süresi dolan ve yaş haddi sınırında olması sebebiyle Rektörlük görevine tekrar aday olması mümkün olmayan Prof. Dr. Ahmet Ağırakça’nın yerine Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bir ‘atama’ yapılmıştır. Doğru bilgilere dayanmayan, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik bu tarz haberlere itibar edilmemesi kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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