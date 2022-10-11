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Yol kenarında battaniyeye sarılı kadın cesedi bulundu

11.10.2022 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Arazide battaniyeye sarılı halde bir kişiyi gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, battaniyeye sarılı halde kadın cesedi buldu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırılırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Yol kenarında battaniyeye sarılı kadın cesedi bulundu

Denizli'de yolda giden vatandaşlar, battaniyeye sarılıp yol kenarındaki boş araziye atılı vaziyette kadın cesedi buldu. Kimliği belirlenmeyen kadının bulunduğu yerde ekipler detaylı çalışma gerçekleştirdi.

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Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yolda giden vatandaşlar, arazide sarılı haldeki battaniyeyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp ihbarda bulundu.

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, battaniyeyi açtığında 30’lu yaşlarda bir kadın cesedi olduğunu gördü. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri alanda detaylı çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar sonrasında üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

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GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Yolun giriş çıkışındaki ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli veya şüphelilerin bulunması için geniş çaplı soruşturma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Pamukkale ceset
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