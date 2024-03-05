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  4. Yol kenarında kanlı infaz! Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

Yol kenarında kanlı infaz! Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

05.03.2024 12:45
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Küçükçekmece’de bir kişi, park halindeki otomobilin içerisinde başında vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekiplerinin cesedin üzerinde yaptığı aramada Mesut Özkol adına kimlik buldu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. İşte detaylar...

Yol kenarında kanlı infaz! Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

Dehşete düşüren olay, Kanarya Mahallesi Halkalı Gümrük Yolunda sabah saatlerinde park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

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Olay yerine gelen polis ekipleri, camı kırarak kapıları açtı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde başından silahla vurulmuş olan kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin cesedin üzerinde yaptığı aramada ise Mesut Özkol adına kimlik buldu.

ISTANBUL---KUCUKCEKMECEDE-OTOMOBILDE-BAS_21474 (1)

Olay yeri inceleme ve Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısının otomobil ve ceset üzerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardında ceset Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken polis ekipleri soruşturma başlattı.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT


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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece infaz
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