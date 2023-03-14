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  4. Yol ortasında korku dolu anlar kamerada! Önce sopayla saldırdı, sonra aracına çarptı

Yol ortasında korku dolu anlar kamerada! Önce sopayla saldırdı, sonra aracına çarptı

14.03.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa'da yol ortasında 'pes' dedirten bir olay yaşandı. Bir araç sürücüsü, tartıştığı diğer bir sürücüye sopa ile saldırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı derken, öfkeli sürücü bu kez de aracına binip, tartıştığı kişinin aracına çarptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o anlar...

Yol ortasında korku dolu anlar kamerada! Önce sopayla saldırdı, sonra aracına çarptı

Dehşete düşüren olay, 10 Mart Cuma günü sabah saatlerinde Yeni Mahalle Cebeci Caddesi'nde meydana geldi. Bir otomobil sürücüsü, cadde üzerinde seyir halindeki başka bir otomobilin önünü aracıyla kesti. İki sürücü, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

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ÖNCE SALDIRDI, SONRA ÇARPTI

Otomobilin önünü kesen sürücü, diğer sürücüye sopayla saldırdı. Çevredekiler araya girerek olaya müdahale etti. Kısa bir süre sonra otomobiline binen sürücü, tartıştığı kişinin otomobiline çarptı.

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O ANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar ise, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elinde sopa olan kişiye çevredekilerin müdahale ettiği, daha sonra sürücünün elindeki sopayı tartıştığı kişiye fırlattığı görülüyor. Sürücünün daha sonra ise, otomobiline binerek tartıştığı sürücünün otomobiline çarptığı kameraya yansıyor.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa kavga

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