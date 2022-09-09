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Yol ortasında silahlı tartışma! Dehşet anları kamerada

09.09.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da dehşete düşüren bir silahlı tehdit olayı yaşandı. İki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Sürücülerden biri aracıyla tartıştığı sürücünün önünü kesti. Ardından yanında taşıdığı tabancayı çıkararak tartıştığı sürücüyü ve kendisini uyaran başka bir vatandaşı tehdit etti. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı. İşte olayın detayları...

Yol ortasında silahlı tartışma! Dehşet anları kamerada

Dehşete düşüren olay, merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 otomobil sürücüsü yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

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Tartışma kısa sürede büyürken sürücülerden biri belinde taşıdığı tabancayı çıkararak diğer sürücüyü tehdit etti. Ardından silahlı sürücü kaçmak isteyen diğer sürücüyü takip ederek arabasına zarar vermek istedi ancak sürücü bölgeden tekrar uzaklaştı.

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Silahlı sürücü, kendisini uyaran başka bir vatandaşa da tabanca doğrultarak tehdit etti. Silahlı sürücünün o anları cep telefon kamerasına yansıdı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa silahlı kavga
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