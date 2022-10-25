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Yol verme kavgasında hakaretler havada uçuştu! 'Bak onu yayında göreyim bulurum seni'

25.10.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de hatalı park ve yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada küfür ve hakaretler havada uçuştu. 4 kişinin arasında çıkan hararetli tartışmadan dolayı olayı görüntüleyen gazeteci de nasibini alırken, ''Ne olursan ol. Kapat. Bak onu yayında göreyim bulurum seni. O zaman görüşürüz. Ben de seni çekerim'' tehdidinde bulundu. Tartışmadan dolayı trafik sıkışıklığı yaşanan sokakta vatandaşların sert ve yoğun tepkisiyle karşılaşan sürücü, gene vatandaşların müdahalesiyle yolu açtı

Yol verme kavgasında hakaretler havada uçuştu! 'Bak onu yayında göreyim bulurum seni'

Eskişehir’de İstiklal Mahallesi Başan Sokak’ta hatalı park ve yol verme meselesinden dolayı 4 kişi arasında tartışma çıktı. Bir kargo şirketine ait minibüsün sürücüsü ile otomobilde bulunan 3 kadının arasında çıkan sözlü tartışma büyüdü. Küfür ve hakaretlerin havada uçuştuğu tartışmada, taraflar birbirlerinden şikâyetçi olmak için polisi aradı.

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''ONU YAYINDA GÖREYİM BULURUM SENİ''

Bu esnada olayı görüntüleyen İhlas Haber Ajansı Muhabiri Bahadır Turgut’ta öfkeli minibüs şoförünün saldırgan tavırlarından nasibini aldı. Çevredeki vatandaşların güçlükle sakinleştirdiği öfkeli minibüs şoförü, kendisini görüntüleyen İHA Muhabiri Bahadır Turgut’a yaklaşarak, “Kardeşim kapat onu” dedi. Bahadır Turgut’tan “Gazeteciyiz” cevabını alan öfkeli sürücü, “Ne olursa olsun, kapat. Bak onu yayında göreyim bulurum seni. O zaman görüşürüz. Ben de seni çekerim” şeklinde tehditkâr sözler kullandı. Çevredeki onlarca vatandaşın arasında saldırgan tavırlarına devam eden öfkeli kargo minibüsü şoförü, bir süre polislerin gelmesini beklerken otomobilin önünde durarak gitmesini engelledi.

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Tartışmadan dolayı trafik sıkışıklığı yaşanan sokakta vatandaşların sert ve yoğun tepkisiyle karşılaşan sürücü, gene vatandaşların müdahalesiyle yoldan çekilmesi sağlandı. Olay yerine polis ekipleri gelirken, sürücü ifade vermek üzere karakola gitti.

(İHA)

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