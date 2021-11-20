HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yol verme meselesi kavgaya döndü! ''Benim sorunum taksiciyleydi''

Yol verme meselesi kavgaya döndü! ''Benim sorunum taksiciyleydi''

20.11.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de yol verme tartışmasına taksideki kadın da dahil olunca ortalık karıştı. Kadına saldırdığı gerekçesiyle sosyal medyada tepki gören Furkan A. "Sadece kadını arabaya bindirmeye çalıştım. Benim kadınla ilgili hiçbir problemim yoktu. Benim sorunum taksiciyleydi" dedi.

Yol verme meselesi kavgaya döndü! ''Benim sorunum taksiciyleydi''

Önceki gün, Duatepe Mahallesi Yay Caddesi'nde meydana gelen olayda, taksi sürücüsü ile sürücü kursu eğitmeni Furkan A. arasında yol verme meselesi yüzünden sözlü tartışma çıktı. Tartışmaya takside bulunan kadın yolcunun da katılmasıyla çıkan olaylar başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde kadın ile Furkan A. arasında arbede yaşandığı görülüyor.

"KADIN BANA SALDIRDI, ARABANIN İÇİNDE BACAĞIMA TEKME İLE VURDU"

Sürücü kursu eğitmeni Furkan A. yaşanan olayı anlattı. Furkan A. tartışmanın aslında taksi sürücüsüyle olduğunu belirterek, "Benim kadınla ilgili hiçbir problemim yoktu. Benim sorunum taksiciyleydi. Yolun ortasında durup müşteri aldı. Tam şu noktada yolun ortasında duruyor. O da sağa dönecekti bende sağa dönecektim. Yolun ortasında durdu. Bende yanında gelerek açıktan alarak yanından gitmeye çalıştım acelem vardı çünkü. Biraz sağa yaklaşmış olsaydı, dörtlüsünü yakıp durmuş olsaydı kimseyi engellemiyordu. Ben yanında geçerken hareket etti, ani fren yapıp durdu ve kornoya bastı. Bende arabadan aşağıya indim, güzel bir üslupla dedim ki, 'Yolcu yolun ortasında alınmaz, sağa çekersiniz dörtlünüzü yakarsınız, niyetinizi belli edersiniz' dedim" dedi.

Screenshot_7

Taksi sürücüsüyle konuşurken kadının yanına geldiğini vurgulayan Furkan A., "O sırada zaten kadın üzerime doğru gelmeye başladı. Arabaya bir şeyler atmaya başladı. Ben arabaya bindim, yanıma geldi, 'sen benim kim olduğumu biliyor musun? Seni şöyle yaptıracağım, böyle yaptıracağım' gibi küfürler etmeye başladı. Üslubu gerçekten bozuktu. Ben arabaya bindim, gideceğim. Sağ kapıyı açtı, bacağıma tekme attı aracın içerisindeyken, tükürdü. Bana hakaretler etti. Camı kapatınca elindeki telefonla cama vurmaya başladı. Ben taksiye doğru geldim. Kadını taksiye bindirmenin peşindeyim. Bindireyim de olay daha büyümesin derdindeyim. O sırada bana tekme falan atmaya başladı" iddiasında bulundu.

Screenshot_8

"SADECE TAKSİYE BİNMESİ İÇİN İTTİRDİM"

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından çok sayıda mesaj aldığını belirten Furkan A., "Videoları gören insanların bazıları darp ettin diyor, bazıları darp yok diyor. Kadını ittirdim doğru, arabaya doğru ittirdim arabaya bindirmek amacıyla. Ama herhangi bir darp yada şiddet yok. Eğer vücudunda her hangi bir çizik darp varsa gitsin rapor alsın. Ben sadece yoluma gidecektim zaten geç kalmıştım. Geldi arabama bir şeyler fırlattı. Ben kadını taksiye bindirmeye çalıştım. O sırada arkadaşlar görüntü çekmiş. Kadına da en ufak bir şiddetim olmadı. Sadece kendimi savundum ve aracın içine bindirmeye çalıştım. Her hangi bir darp söz konusu değildir. Şiddet olayı kesinlikle olmadı. Benim amacım kadını arabaya bindirmekti. Görüntülerin tamamı seyredilmediği için yanlış anlaşılma söz konuşu olabilir. Kesinlikle böyle bir durum olmadı" dedi.

Screenshot_2

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 kulaklı kediye yoğun ilgi! Takipçisi 75 bini geçti4 kulaklı kediye yoğun ilgi! Takipçisi 75 bini geçti
PARTNEREylül ayında evlenmişlerdi! Ünlü çift bebek mi bekliyor?Eylül ayında evlenmişlerdi! Ünlü çift bebek mi bekliyor?
Baba ile oğlunu öldüren, "Amacım korkutmaktı" dediBaba ile oğlunu öldüren, "Amacım korkutmaktı" dedi
Anahtar Kelimeler:
Şişli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

200 bin TL değerindeki o soru! Bakın cevabı ne oldu

200 bin TL değerindeki o soru! Bakın cevabı ne oldu

AFAD duyurdu! Tokat'ta korkutan deprem

AFAD duyurdu! Tokat'ta korkutan deprem

14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Mahkeme kararını verdi

14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Mahkeme kararını verdi

Prof. Dr. Özkaya: Maalesef virüs artık hasta seçmeye başladı

Prof. Dr. Özkaya: Maalesef virüs artık hasta seçmeye başladı

Beni bırakın anneme bakın

Beni bırakın anneme bakın

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Ürün yetişmiyor

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Ürün yetişmiyor

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Ekonomist Necmettin Batırel'den sosyal medyayı sallayan dolar açıklaması

Ekonomist Necmettin Batırel'den sosyal medyayı sallayan dolar açıklaması

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Ormanlık alandaki barakada yaşıyorlardı! Gözyaşlarına boğuldular

Ormanlık alandaki barakada yaşıyorlardı! Gözyaşlarına boğuldular

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası siyasilerden art arda sert tepkiler

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası siyasilerden art arda sert tepkiler

Trafik cezasıyla ilgili dikkat çeken karar!

Trafik cezasıyla ilgili dikkat çeken karar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.