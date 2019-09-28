"Yol yakınken gelin ve devletin merhametli kucağına teslim olun"

Muş Valisi İlker Gündüzöz, önceki gün 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Şenyayla bölgesindeki operasyonların devam ettiğini belirterek, "Yol yakınken nedamet içinde gelin ve bu devletin merhametli kucağına teslim olun' diyorum. Bunlar (terör örgütü üyeleri) sonu belli, aslında 30 yaşına varmadan hayatlarını kaybedecekleri bir serüvenin içindeler." dedi.

Vali Gündüzöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının iç güvenlik operasyonları kapsamında jandarma ve emniyet teşkilatınca 7 gün 24 saat, 4 mevsim 365 gün esasına dayalı operasyonlar gerçekleştirildiğini söyledi.

Operasyonların kış aylarında da süreceğini dile getiren Gündüzöz, "Bazısını terör örgütü zorla çıkarmış, bazısı belki kandırılmış çocuklar. 'Yol yakınken nedamet içinde gelin ve bu devletin merhametli kucağına teslim olun.' diyorum. Bunlar sonu belli, aslında 30 yaşına varmadan hayatlarını kaybedecekleri bir serüvenin içindeler. Yoksa sonu, maalesef genç yaşında bir hiç uğruna hayatlarını vermek oluyor." ifadelerini kullandı.